Tel Abyad'da bombalı saldırı düzenlendi

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) teröristlerden temizlenen Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı Harekatı bölgesinde güvenliği sağlama çalışmaları sürüyor.
Bölge halkının normal hayatına dönmesi için elinden geleni yapan Türk askeri karşısında, alçak teröristler sivil halka saldırmaya devam ediyor.
2 SİVİL HAYATINI KAYBETTİ
MSB bugün de Tel Abyad'da bombalı saldırı düzenlendiğini duyurdu. Saldırıda 2 masum sivilin hayatını kaybettiği ve saldırgan terörisrtlerin yakalandığı bildirildi.
Twitter hesabından yapılan açıklamada, ''Tel Abyad Saluk Atik köyünü hedef alan PKK/YPG’li teröristler, TSK yol kontrol noktası sayesinde köye giremeyince bombalı aracı köyün dışında patlattı. Saldırıda 2 masum sivil hayatını kaybetti, 4 sivil de yaralandı. Saldırıyı gerçekleştiren terörist yakalandı.'' ifadeleri kullanıldı.