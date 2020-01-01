Tel Abyad'da bombalı saldırı düzenlendi

Hamaney, İran'ı tehdit eden Trump'a ''tehditlere tereddütsüz sert bir darbe indireceğiz." dedi

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Arda'nın yuvasına geri dönmesi gerektiğini söylemişti. Ancak Başkan Mustafa Cengiz'in bu transfere sıcak bakmadığı öğrenildi.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Oyunu bozduk

AA Editör Masası'nın konuğu olan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Libya'yla olan anlaşma ile bizi karaya hapsetme oyununu bozduk." dedi.