Tel Aviv'in Büyük İsrail projesinin Kıbrıs ayağı: Toprak alımları ve askeri iş birliği

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de güçlenmesi, İsrail'i panikletiyor.

Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile perde gerisinden ilişki geliştiren İsrail, Kıbrıs'ta askeri güç oluşturma yoluna gidiyor.

Tel Aviv yönetimi, Türkiye kaygısıyla Yunanistan ile Güney Kıbrıs'ı yanına çekerken esas olarak sinsi "Büyük İsrail" planını devreye koydu.

İsraillilerin Güney Kıbrıs ve Yunanistan'daki gayrimenkul alımları Rumlar arasında da rahatısızlık yaratmaya başladı.

2 BİN 500 KİŞİLİK ASKERİ BİRLİK PLANI

İsrail, Yunanistan ve Güney Kıbrıs'ın adada Acil Müdahale Gücü adını verdikleri askeri birlik oluşturma kararını ilk olarak Aralık ayında Yunan medyası gündeme getirdi.

Yunan medyası, üç ülkenin birlikte 2 bin 500 kişiden oluşan ve hava ile deniz altyapısı da bulunan bir askeri birlik oluşturma kararı aldığını yazdı.

İSRAİLLİ GENERAL KIBRIS'TA

Yunanistan Savunma Bakanlığı kaynaklarına dayandırılan haberlerde, oluşturulması planlanan Acil Müdahale Gücü'ne İsrail'in bir denizaltı ve bir de korvet vereceği bilgisi de yer aldı.

İsrail devlet televizyonu KAN da İsrailli general Tomer Bar'ın, aralık ayında Kıbrıs'a giderek Güney Kıbrıslı ve Yunanistanlı askeri yetkililerle bir araya geldiğini duyurdu.

İsrail'in, plan kapsamında Güney Kıbrıs'a 1000 asker göndermesi planlanıyor.

RUMLAR DA KAYGILANDI

Diğer yandan İsraillilerin Güney Kıbrıs'ta toprak alımlarını da hızlandırması yalnızca Türk tarafında değil Rum tarafında da kaygı yarattı.

Güney Kıbrıslı parlamenter Fidias Panayiotou da İsrail'in Kıbrıs'a yerleşmesinden rahatsızlığını bildirdi.

Panayiotou, X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"İsrail, İsrailli yatırımcılar ve şirketler tarafından yürütülen artan arazi alımları ve kalkınma projeleri yoluyla Kıbrıs'ı satın alıyor.

Sorun şu ki, ekonomimizin iyi gitmesi için İsrail yatırımlarına bağımlıyız,” diyen yetkili, yoğunlaşmış gayrimenkul alımlarının “belirli bölgelerde kapalı konut çevreleri” yarattığını savundu.

"ADA'DA CEMAATLEŞİYORLAR"

Panayiotou, ayrıca Güney Kıbrıs'taki İsraillilerin, çocuklarını gönderdikleri okulları ayırmak gibi davranışlarla toplumun genelinden ayrı şekilde kendi içine dönük bir yapı kurmaya başladığı kaygısını dile getirdi.

Parlamenter, İsraillilerin toprak alımlarıyla ilgili sıkı düzenleme çağrısı yaptı ve arazi alımları için şeffaflaşmayı mecburi kılan bir kanuna ihtiyaç olduğunu vurguladı.

YUNANİSTAN'DA DA TOPRAK ALIYORLAR

İsrail, aynı zamanda Yunanistan'da da gayrimenkul alımlarını hızlandırdı.

2025 yılında İsrail'in Yunanistan gayrimenkul piyasasına giren para yaklaşık 150 milyon euroya ulaştı. Bu veri 2024 yılında 129 milyon euro, 2023 yılında 88 milyon euro, 2022 yılında ise 45 milyon euro idi.

İsraillilerin, Yunanistan ve Güney Kıbrıs'ı herhangi bir kriz ortamı için ikinci ev olarak gördükleri değerlendirmeleri yapılıyor.

"ADA'NIN İSRAİLLİLEŞMESİ İÇİN"

KKTC'de Ulusal Birlik Partisi'nden milletvekili olan Yasemi Öztürk de geçtiğimiz günlerde konuyu gündeme getirdi.

Özdemir, yaptığı açıklamada "İsrail askerinin Güney Kıbrıs'a gelmesi Ada'nın İsraillileşmesi süreci içindir." ifadesine yer verdi.

Özdemir'in açıklamasının tamamı şöyle:

"Uluslararası kamuoyu Fransa askerinin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne yerleşmesi sürecini tartışırken, tüm Kıbrıs'ın yanı sıra Doğu Akdeniz'i de tehlikeye atacak, zaten kırılgan olan bölgesel istikrarı bozacak olan Yunanistan-Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve İsrail arasında yapılan anlaşma gereği 3 taraftan özel birliklerin katılımı ile kurulacak olan 'Acil/Hızlı Müdahale Gücü' askeri oluşumudur.

Bu oluşum, İsrail askerinin Kıbrıs'ın güneyinde konuşlanması için Nikos Hristodulidis yönetimi tarafından planlanmış bir alt yapı hazırlığıdır.

Zaten anlaşmalar gereği Güney Kıbrıs'ta Yunanistan'a bağlı askeri birlik bulunmaktadır. Anlaşma İsrail askerini Güney Kıbrıs'ta konuşlandırarak Ada'nın İsraillileşme sürecini hızlandırmaktır.

Rum basını, Güney Kıbrıs'taki İsrail gizli servisi Mossad'ın etkinliğinden sayfalarında defaatle yer vermiştir. İsrail askerinin de Güney'e gelmesi ile birlikte Güney Kıbrıs'ta bir İsrail Ordusu Mossad bütünlüğü sağlanacaktır. Bu durumda Kıbrıs'ın tamamı Orta Doğu'da İsrail'in tam bir arka bahçesi olacaktır.

Egemenliğini zaten kaybetmiş olan Rum yönetimi, Kıbrıs'a Fransa ve İsrail askerini getirerek barışa değil sadece kaosa ve çatışmasızlık kültürünün son bulmasına hizmet edecektir.

Kıbrıs'ta Mehmetçik ve Mücahit'in 1974 yılında kurduğu istikrarı ve barışı kimsenin bozmaya gücü yetmeyecektir.

İsrail'in Doğu Akdeniz'deki yayılmacı emelleri, Beşparmak Dağları'ndaki Kıbrıs Türkünün çelik iradesinin sembolü şanlı bayrağımızı geçemeyecektir."