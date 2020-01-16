Tel Rıfat'ta 10 sivil YPG tarafından yaralandı

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, belediyeye ait bir kripto para çıkarabilmek için çalışma yaptıklarını duyurdu.

Pakistan'da, 3 gün önce yaşanan çığ felaketinde kar altında kalan 6 ve 12 yaşlarındaki iki kız çocuğu, 18 saatlik çalışma sonucu kurtarıldı.

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5 bin yabani deve tüfeklerle öldürüldü

Avustralya'da çok fazla su içmelerini engellemek amacıyla 5 bin yabani devenin, dünyanın dört bir yanından gelen eleştirilere rağmen helikopterlerden tüfeklerle açılan ateşle öldürüldüğü açıklandı.