Telefon ekranında beliren o detay: Çift Wi-Fi simgesi bakın ne anlama geliyor

Akıllı telefon kullanıcılarının son dönemde en çok konuştuğu detaylardan biri, durum çubuğunda beliren çift Wi-Fi sembolü oldu.

Normalde tek bir WLAN işareti görmeye alışık olan kullanıcılar, biri büyük biri küçük iki simgenin aynı anda görünmesiyle şaşkınlık yaşadı.

Sosyal medyada adeta soru yağmuruna tutulan ve Reddit kullanıcılarının gizemini çözmeye çalıştığı yan yana iki Wi-Fi sembolü, ilk bakışta bir sistem hatası gibi görünse de arkasında kullanıcıların hayatını kolaylaştıran yepyeni bir teknoloji barındırıyor.

İNTERNET HIZINI İKİYE KATLIYOR

İlk bakışta bir sistem hatası ya da reklam gibi algılanan bu çift WLAN sembolünün arkasında, aslında internet deneyimini baştan aşağı değiştiren "Çift Wi-Fi Hızlandırması" (Çift Kanallı Hızlandırma) teknolojisi yatıyor.

Yeni nesil akıllı telefonlarda karşımıza çıkan bu özellik, cihazınızın aynı anda iki farklı Wi-Fi frekansına birden bağlanmasını sağlıyor. Telefonunuz tek bir modemin hem 2.4 GHz hem de 5 GHz ağını aynı anda kullanarak çok daha yüksek bir indirme hızına ve kopmayan, ultra istikrarlı bir bağlantıya kavuşuyor.

HER UYGULAMADA ÇALIŞMIYOR, PİLİ HIZLI TÜKETİYOR

Özellikle yüksek hız ve düşük gecikme süresi isteyen mobil oyuncular (akıllı telefon tabanlı çırpıcılar/streamer'lar) için bu işlev tam bir hayat kurtarıcı.

Ancak bu yüksek performansın bir de bedeli var: Çift Wi-Fi hızlandırması, bataryayı normalden çok daha hızlı tüketiyor. Üstelik 2019 yılından beri giderek daha fazla Android cihazda yer alan bu teknoloji, cihazınızda aktif olsa bile hala her uygulama tarafından tam olarak desteklenmiyor.