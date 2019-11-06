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Telefon vergisi 2020 itibariyle artacak

Yıl başından itibaren yurt dışından telefon getirenler bin 500 lira yerine bin 838 lira harç ödeyecek.

Haber Merkezi | 06.11.2019 - 10:51..
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2020 yıl başından itibaren vergi, harç ve trafik cezaları yüzde 22.58 zamlanacak.

Tüketici fiyatlarının ekim ayında yüzde 8.55'e düştüğünü açıklayan TÜİK'in üretici fiyatları yıl başında neredeyse her şeye yüzde 22.58 zam geleceğini bildirdi.

1838 TL'YE ÇIKACAK

TÜİK verilerine göre, önümüzdeki yıl kamu mal ve hizmetleriyle vergi ve harçlarına yüzde 22.58 oranında yeniden değerleme zammı uygulanacak. Yeni zamlarla birlikte yıl başından itibaren yurt dışından telefon getirenler bin 500 lira yerine bin 838 lira harç ödemek zorunda kalacak.

Telefon vergisi 2020 itibariyle artacak

Bu harç daha temmuz ayına kadar 618 liraydı. Temmuz ayında bu harç bin 500 liraya çıkarılmıştı.

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