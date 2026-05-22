Telefoncuların sırrı buymuş: Hoparlörde ne varsa çıkacak...

Cep telefonlarında zamanla oluşan toz ve kir birikimi, hoparlör sesinin kısılmasına ve cızırtılı çıkmasına neden olabiliyor.

Evde uygulanabilecek pratik bir yöntem sayesinde telefoncuya gitmeye gerek kalmadı.

Oldukça basit bir hile ile hoparlörde biriken tozları temizlemek ve sesi yeniden güçlendirmek mümkün.

Viral olan bu yöntem, telefonunu “ilk günkü gibi” kullanmak isteyenlerin dikkatini çekiyor.

KAŞ FIRÇASI YÖNTEMİ

Cep telefonu hoparlörünü temizlemek için ihtiyacınız olan tek şey temiz ve yumuşak uçlu bir kaş fırçası.

İşleme başlamadan önce telefonunuzu kapatmanız öneriliyor.

İlk olarak telefonu hoparlör kısmı yukarı bakacak şekilde düz bir zemine koyun. Ardından kaş fırçasını hoparlör ızgarasının üzerinde hafif hareketlerle ileri geri gezdirin.

Çok bastırmadan yapılan bu işlem, ızgara arasında biriken toz ve kirlerin dışarı çıkmasını sağlıyor.

Temizlik sırasında fırçayı tek yönde değil, farklı açılarda kullanmak daha etkili sonuç verebiliyor.

Çıkan tozları ise kuru bir mikrofiber bez yardımıyla temizleyebilirsiniz.