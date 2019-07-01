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Telefonları havadan şarj eden yeni bir teknoloji geliştirildi

ABD merkezli Ossia şirketi, kablosuz şarjı daha ileri bir boyuta taşıyarak 'havadan' şarj teknolojisini hayata geçirdi.

DHA | 01.07.2019 - 10:35..
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Akıllı telefon kullanıcılarının en çok şikayet ettiği sorunlardan biri de şarj süreleri. Yıllardır yeni nesil batarya teknolojileri üzerinde çalışan üreticiler, kablosuz şarj gibi yeni birkaç özellik getirse de şimdiye kadar şarj problemini kimse çözebilmiş değil.

ABD merkezli Ossia şirketi ise, akıllı telefonlardaki şarj sorununu tamamen ortadan kaldıracak yeni bir teknoloji geliştirdi. Şirket, havadan şarj teknolojisi ile radyo dalgalarını kullanarak telefonları şarj edebilen bir sistem oluşturdu.

akıllı telefon

ABD Federal Haberleşme Komisyonu (FCC) tarafından onay verilen yeni şarj teknolojisi, kablosuz şarj formatından farklı olarak herhangi bir pede veya aksesuara ihtiyaç duyulmaksızın cihazın olduğu yerde şarj olabilmesine imkan sağlıyor.

RADYO FREKANSLARI KULLANILIYOR

Fiziksel ped yerine radyo dalgalarından enerjisini alan yeni batarya teknolojisi, 'havadan' şarjı mümkün kılıyor.  Wi-Fi ağları tarafından kullanılan 2.4 GHz radyo frekansları yoluyla güç sağlayan yeni şarj teknolojisi ile telefonlar başta olmak üzere pek çok elektronik cihaz herhangi bir şarj noktasına temas etmeden, hatta kullanıcının cebindeyken bile şarj olabilecek.

Telefonları havadan şarj eden yeni bir teknoloji geliştirildi

Geliştirilen bu yeni teknolojinin tam olarak kullanılabilmesi için çalışmalarına devam eden şirket, telefonlardaki şarj sorununu tamamen ortadan kaldırabilirse adını tarihe altın harflerle yazdırabilir. Ancak bu teknolojiyi kullanabilmek için epey bir süre daha beklememiz gerektiğini hatırlatmakta fayda var.

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