Telefonunu arabada şarja taktı: Beklenmedik bir patlamayla karşılaştı

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Arjantin Cordoba'daki E-53 karayolunda Pazar gecesi yaşanan olayda, bir aracın içindeki cep telefonu, şarjda olduğu sırada aniden patladı.

Patlamanın ardından araç kabininde başlayan yangın, 43 yaşındaki sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesine neden oldu.

Kontrolden çıkan araç, kırsal bir işletmenin girişindeki kanalizasyon hendeğine çarparak durabildi.

"Hayati tehlikesi devam ediyor"

Kazanın ardından vücudunda ciddi yanıklar oluşan 45 yaşındaki kadın yolcu, acil olarak Yanık Enstitüsü'ne sevk edildi.

Yetkililer, kadının durumunun kritik olduğunu ve hastanede tedavi altında tutulduğunu belirtti.

Sürücü ise Unquillo Belediye Hastanesi'ne kaldırıldı ve hayati tehlikesinin bulunmadığı açıklandı.

Uzmanlardan “sıcaklık” uyarısı

Telefonların neden patladığına dair açıklamada bulunan Conicet araştırmacısı Arnaldo Visintin, Clarin gazetesine verdiği röportajda, lityum pillerin içindeki koruma mekanizmalarının bozulması durumunda voltajın tehlikeli seviyelere çıkabildiğini belirtti.

Uzman, bu durumun pilin şişmesine, yangına veya patlamaya yol açabileceğini ifade etti.

Arnaldo Visintin, özellikle araç içi gibi sıcak ve havalandırması kısıtlı ortamlarda telefon şarj etmenin riskli olduğunu vurgulayarak, cihazların aşırı ısıya maruz bırakılmaması gerektiği konusunda kullanıcıları uyardı.