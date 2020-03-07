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TEM Otoyolu'nda lüks araçlar makas atarken kaza yaptı

TEM Otoyolu'nda bir otomobille yarış yaptığı iddia edilen lüks otomobil önünde seyreden taksiye, taksi ise önce bir otomobile sonra ise bariyerlere çarptı.

DHA | 07.03.2020 - 07:29..
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Kâğıthane TEM Otoyolu Seyrantepe mevki Ankara istikametinde, soyadı öğrenilemeyen Semih isimli bir kişinin kullandığı 34 MVS 96 plakalı lüks otomobil plakası alınamayan başka bir otomobil ile TEM'de yarışırken makas attığı sırada önünde seyir halinde bulunan Ali Recep Kalemci'nin kullandığı 34 TJJ 57 plakalı taksiye çarptı.

TEM Otoyolu'nda lüks araçlar makas atarken kaza yaptı

3 ARAÇ HASAR GÖRDÜ, 1 KİŞİ YARALANDI

Çarpmanın etkisiyle ticari taksi önce 35 V 9217 plakalı otomobile çarptı ardından da yol kenarındaki bariyerlere vurarak durabildi. Kazaya sebep olan lüks otomobil ise yaklaşık 200 metre ileride durabildi. Kazaya karışan 3 otomobille maddi hasar meydana gelirken takside bulunan bir yolcu yaralandı.

TEM Otoyolu'nda lüks araçlar makas atarken kaza yaptı

YARIŞA KATILAN BİR ARACIN SÜRÜCÜSÜ KAÇTI

Lüks otomobilin yarıştığı bir otomobilin ise kaçtığı iddia edildi. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.  Hafif yaralı olan yolcu olay yerinde ambulansta tedavi edildi. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Ankara istikametinde trafik durma noktasına geldi. Kazaya karışan otomobiller çekici yardımıyla kaldırıldıktan sonra trafik normale döndü.

TEM Otoyolu'nda lüks araçlar makas atarken kaza yaptı

TAKSİ SÜRÜCÜSÜ, KAZAYI ANLATTI

Kazayla ilgili konuşan taksi sürücüsü Ali Recep Kalemci, “Galatasaray Lisesi'nden yolcumuzu aldık, Beykoz'a gidiyorduk. Orta şeritte normal 70 kilometre hızla seyir halindeydim. Üç tane otomobil makas atarken bize arkadan vurdu. Yarışıyorlardı, hem de acayip bir yarış. Bu yolda sanki ralli yarışı yapıyorlar. Arabalarına güvenip ralli yarışı yapıyorlar. Üç araç vardı ama biri kaçtı gitti. Hakikaten Allah korudu bizi, direksiyonumuz sağlam olmasa zincirleme kazada kaç kişi ölecek Allah bilir.  Birilerinin ralli hevesi insanların ölümüne neden oluyor" şeklinde konuştu.

Polis, kazayla ilgili çalışma başlattı.

TEM Otoyolu'nda lüks araçlar makas atarken kaza yaptı

TEM Otoyolu'nda lüks araçlar makas atarken kaza yaptı

TEM Otoyolu'nda lüks araçlar makas atarken kaza yaptı

TEM Otoyolu'nda lüks araçlar makas atarken kaza yaptı

TEM Otoyolu'nda lüks araçlar makas atarken kaza yaptı

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