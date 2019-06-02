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TEM otoyolunda trafik durma noktasına geldi

TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde, 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinin başlamasıyla oluşan trafik, gece saatlerinde durma noktasına geldi. Araçların oluşturduğu kuyruk havadan görüntülendi.

İHA | 02.06.2019 - 05:37..
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TEM otoyolunda trafik durma noktasına geldi

TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde bayram tatilcilerinin oluşturduğu trafiğin yoğunluğu devam ediyor.

TEM otoyolunda trafik durma noktasına geldi

Dün akşam saatleri itibari ile 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinin başlamasının ardından İstanbul ve çevre illerden yola çıkan vatandaşlar, tatil ve aile ziyareti için TEM Otoyolu ve D100 Karayolu Ankara istikametinde yoğunluğa neden oldu.

TEM otoyolunda trafik durma noktasına geldi

TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ

İş ve okul çıkışı sonrasında yola çıkan bayram tatilcilerinin oluşturduğu araç kuyruğu bugün de devam etti. Akşam saatlerinde yoğunlaşan trafik, gece saatlerde durma noktasında geldi.

TEM otoyolunda trafik durma noktasına geldi

Sürücüler trafikte ilerlemekte zorluk çekti. Trafiğin sabah saatlerine doğru rahatlaması beklenirken, TEM Otoyolu İzmit geçişinde oluşan yoğunluk havadan görüntülendi.

TEM otoyolunda trafik durma noktasına geldi

ANADOLU OTOYOLU KİLİTLENDİ

Ramazan Bayramı tatili için yola çıkanlar, Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde yoğunluk oluşturdu.

TEM otoyolunda trafik durma noktasına geldi

Bayram tatilini İstanbul dışında geçirmek için yola çıkanlar nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde yoğunluk yaşanıyor. Özellikle Ankara istikametinde Derince, İzmit ve Kartepe ilçelerinde trafik akışı zaman zaman durma noktasına geldi.

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