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TEM'deki hırsızlık girişimi ölümle bitti

Polis, hırsızın kazma ve kürekle yaklaşık 35 metre uzunluğunda çukur kazarak elektrik kablolarını çalmaya çalıştığını ve elektrik akımına kapılarak öldüğünü belirledi.

İHA | 29.03.2020 - 13:49..
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İstanbul BEDAŞ ekipleri, gece saatlerinde bir elektrik arızası ihbarı aldı.

İhbarı değerlendiren ekipler, TEM Otoyolu Levent bağlantı yolu Ankara istikametinde arıza tespiti yaptıkları esnada elektrik kablolarının geçtiği toprağın, yaklaşık 35 metre uzunluğunda kazıldığını gördü.

Çukuru takip eden ekipler, 45 yaşlarında bir şahsın cesedi ile karşılaştı.

TEM'deki hırsızlık girişimi ölümle bitti

AYDINLATMA DİREĞİNE KABLO ÇEKTİ

Gördükleri manzara karşısında şoke olan elektrik ekipleri, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Devriye Ekipler Amirliği ve Levent Polis Merkezi Amirliği ekipleri, olay yerine geldi. Polisin güvenlik şeridi çekmesi sonrası yapılan incelemede, şahsın aydınlatma direğinden kaçak elektrik kablo çektiği ve bu kabloyu ağaçlık alana uzattığı belirlendi.

TEM'deki hırsızlık girişimi ölümle bitti

ELEKTRİK AKIMINA KAPILARAK ÖLDÜ

Polis, ayrıca ölen şahsın valiziyle geldiğini ve içerisinde de eşyalarının olduğunu tespit etti. Kazma ve kürekle yaklaşık 35 metre uzunluğunda çukur kazan şahsın, toprak altındaki kabloları kopardığı esnada elektrik akımına kapılarak hayatını kaybettiği belirlendi.

Ekiplerin, şahsın üstünde ve eşyalarında yaptığı aramalarda ise kimliğine ulaşılamadı.

TEM'deki hırsızlık girişimi ölümle bitti

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Sağlık ekipleri kontrollerin ardından olay yerinden ayrılırken, olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından ölen şahsın cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Şahsın kimliği ve kesin ölüm sebebi yapılacak olan incelemelerin ardından belli olacak.

TEM'deki hırsızlık girişimi ölümle bitti

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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