Temel Karamollaoğlu İzmir'de konuştu

Suriye'deki iç savaşın ardından ülkeden kaçanlar soluğu Türkiye'de aldı.

Sınırdan Türkiye'ye giren Suriyeli sayısı yaklaşık 5 milyon.

Zaman zaman tartışmalara neden olan Suriyelilere yapılan yardımlara ilişkin Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'ndan bir yorum geldi.

O DA AÇ KALSIN DİYEMEYİZ

Partisinin İzmir'de düzenlediği programda konuşan Karamollaoğlu, 'ne yapalım o da aç kalsın' diyerek kimseyi kenara itemeyeceklerini söyledi.

"BAZI KİŞİLER SURİYELİ GÖÇMENLERDEN RAHATSIZ..."

Temel Karamollaoğlu, şunları söyledi: "Sadece memleketimizde değil, İslam alemine baktığımızda çok daha korkunç hadiseler yaşanıyor. İşte Suriye... Bazı kişiler Suriyeli göçmenlerden rahatsız. Biz karnımızı doyuramıyoruz ama başkasının açlığını da 'Ne yapalım o da aç kalsın' diye bir kenara itemeyiz. Biz farklıyız, farklılığımızı da göstermek zorundayız. Türkiye'ye sığınanlar belki hayat yönünden emniyette oluyorlar ama geri kalanlar açlık, susuzluk, öldürülme tehlikesi ile karşı karşıya kalıyor. Büyük kısmı yakın akrabalarını kaybetmiş yüz binlerce insan var."