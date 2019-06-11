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Temel Karamollaoğlu: Pasaportumu iptal ettiler

SP lideri, katıldığı bir programda, pasaportunun iptal edildiğini açıkladı.

Haber Merkezi | 11.06.2019 - 20:06..
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Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Halk TV'de Özlem Çelik Akarsu'yun programına konuk oldu.

Canlı yayında seçimle ilgili birçok açıklamalarda bulunan Karamollaoğlu, 24 Haziran seçimlerinin ardından başına gelen bir olaydan da bahsetti.

"İSMİMİN KARŞISINDA TERÖR YAZIYORDU"

Temel Karamollaoğlu, pasaport değiştirmek için gittiği nüfus müdürlüğünde kayıtlı olan sistemde isminin karşısına 'terör' ifadesinin yazıldığını öğrendiğini kaydetti.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun sözleri şu şekilde:

"Milletvekillerine verilen bir yeşil pasaport var şimdi onu emekli milletvekilleri için diplomatik pasaporta çevirdiler. Pasaportu değiştirmek için nüfus müdürlüklerine gittim. Nüfus müdürü sıkıldı falan, 'Ne oldu?' dedim. 'Efendim, size pasaport veremeyiz' dedi. 'Niye veremezsiniz?' dedim. 'Sizin isminizin karşısına 'terör' yazmışlar' dedi. Genel seçimlerden hemen sonra oluyor bu olay. Ne yazmışlar? Terör. 'Peki niye yazmışlar?' dedim. 'Onu biz soramıyoruz efendim' dedi. Benim gibi 1701 bin insanın isminin önüne terör ile irtibatlıdır diye yazmışlar."

Temel Karamollaoğlu: Pasaportumu iptal ettiler VİDEO

"BU KADAR DÜŞMEZ İNSAN"

"Allah'tan korkun ya, bu kadar düşmez bir insan! Bu olaydan hemen 10-15 gün içinde kaldırdılar sonra. Niye kaldırıldı, nasıl kaldırıldı, o ifade neden konuldu bilmiyorum. Devlet böyle yönetilmez. Ben bunu bir sene sonra söylüyorum ama bu bir skandal!Bu yazıyı yazdıran İçişleri Bakanlığı. Bakanın talimatı falan var mı bilmem ben. Allah'tan korkun. Siz bir parti genel başkanının özellikle Saadet Partisi genel başkanının isminin karşısına bunu yazıyorsunuz. Türkiye böyle yönetilmez."

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