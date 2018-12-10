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Temizlik yükünüzü hafifletecek tuvalet temizleme robotu

Özellikle temizlik konusuna çok zaman harcadığınızı düşünüyorsanız, bu robot tam size göre.

Haber Merkezi | 10.12.2018 - 17:51..
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Kimse temizlik için daha fazla zaman harcamak istemez. Tam da bu nedenle üretilen temizlikçi bir robot, evdeki bütün lavabo ve banyo temizlik ihtiyaçlarınızı tek başına giderebiliyor.

Temizlik yükünüzü hafifletecek tuvalet temizleme robotu

Altan Robotech şirketinin geliştirdiği tuvalet temizleme robotu, Amazon'da 500 dolar karşılığında satılıyor. Ayrıca bu robot, dünyanın ilk portatif tuvalet temizleme robotu olarak tanıtılıyor. Batarya ile çalışan robot, klozetinize otorup fırça ile donatılmış teleskopik bir kol sayesinde temizlik yapabiliyor. Sadece 5 dakikada klozeti temizleyen robot, beklenmedik engelleri tespit etmek ve güvenli bir şekilde gezinmek için programlanmış gelişmiş sensörler içeriyor.

Temizlik yükünüzü hafifletecek tuvalet temizleme robotu

Temizlik yükünüzü hafifletecek tuvalet temizleme robotu

Temizlik yükünüzü hafifletecek tuvalet temizleme robotu

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