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Temmuz 2019 memur ve emekli maaşları

Unvan ve derecesine göre memur ve emekli memurların maaşlarının nereden nereye geldiğini haberimizdeki tablodan öğreneceksiniz.

Haber Merkezi | 03.07.2019 - 11:18..
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Temmuz 2019 memur ve emekli maaşları

TÜİK enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla memur, emekli memur, SKK ve BAĞ-KUR emeklilerinin maaşları netleşti.

EMEKLİ MAAŞLARI

2000 öncesi emeklilerde en düşük SSK aylığı bin 888 liradan bin 983 liraya, 2000 sonrası emeklilerde en düşük SSK aylığı bin 125 liradan bin 181 liraya; en düşük BAĞ-KUR aylığı bin 690 liradan bin 775 liraya, en düşük tarım BAĞ-KUR’lu aylığı da bin 190 liradan bin 250 liraya yükselecek.

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Temmuz 2019 memur ve emekli maaşları

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ

En düşük memur maaşı 3 bin 512 liradan 3 bin 723 liraya, en düşük emekli memur aylığı da 2 bin 379 liradan 2 bin 522 liraya yükseldi. Öğretmen maaşı 4 bin 737 liradan 5 bin lira seviyesine yükseldi. Polis memuru maaşı ise 5 bin 375 liradan 5 bin 700 lira seviyesine yükseldi.

KİM NE KADAR ALACAK TABLOSU

Aşağıdaki tabloda meslek gruplarının alacağı yeni maaşları Temmuz rakamları başlığı altında görebilirsiniz.

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Temmuz 2019 memur ve emekli maaşları

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Temmuz 2019 memur ve emekli maaşları

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