Temmuz 2026 ekonomi gündemi yoğun geçecek

Ekonomist Selçuk Gülten, Ensonhaber için Temmuz 2026 ekonomi gündemini oluşturdu.

Gülten "Temmuz ayında ekonomi gündemi yoğun bir veri trafiğine bağlı olarak yönünü belirleyecektir." diyerek aktardığı takvimle ilgili şu değerlendirmede bulundu:

"Açıklanacak verilerin tamamı önemli olsa da özellikle enflasyon verisi ile TCMB faiz kararı tüm ekonomik aktörler tarafından izlenecek ve etkileri değerlendirilecek kritik önemdeki veriler olacaktır."

2026 TEMMUZ EKONOMİ TAKVİMİ

Buna göre gün gün temmuz ekonomi takvimi şöyle:

3 Temmuz: Haziran ayı enflasyon verisi açıklanacak. Böylece 2026'nın ilk altı aylık enflasyonu kesinleşecek ve memur ile emekli zam oranları netleşecek.

3 Temmuz: Ticaret Bakanı Ömer Bolat, haziran ayı dış ticaret verilerini açıklayacak.

10 Temmuz: TÜİK, mayıs ayı sanayi üretim endeksini açıklayacak.

13 Temmuz: TCMB, mayıs ayı ödemeler dengesi (cari denge) verilerini yayımlayacak.

16 Temmuz: TÜİK, mayıs ayı hizmet ve inşaat üretim endekslerini açıklayacak.

16 Temmuz: Haziran ayı Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi yayımlanacak.

16 Temmuz: Hazine ve Maliye Bakanlığı, haziran ayı bütçe gerçekleşmelerini açıklayacak.

17 Temmuz: TÜİK, mayıs ayı ücretli çalışan istatistikleri ile haziran ayı konut, iş yeri ve motorlu kara taşıtı satış verilerini yayımlayacak.

20 Temmuz: TÜİK, haziran ayı Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE) ile mayıs ayı tarımsal girdi fiyat endeksini açıklayacak.

22 Temmuz: TÜİK, yılın ilk çeyreğine ilişkin hane halkı yurt içi turizm verilerini yayımlayacak.

TCMB, FAİZ KARARINI AÇIKLANACAK

23 Temmuz: TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) faiz kararını açıklayacak.

23 Temmuz: TÜİK, temmuz ayı tüketici güven endeksini yayımlayacak.

31 Temmuz: TÜİK, ikinci çeyrek turizm istatistiklerini açıklayacak.