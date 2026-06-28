Temmuzda akaryakıta otomatik ÖTV zammı kapıda

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Akaryakıt fiyatlarında temmuz ayıyla birlikte yeni bir artış beklentisi oluştu.

3 Temmuz'da Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE), Özel Tüketim Vergisi'nde (ÖTV) yapılacak zammı da belirleyecek.

Böylece akaryakıt fiyatlarına otomatik güncellenerek zamlanacak.

Rakam açıklandıktan sonra piyasalar benzine 2,66 TL, motorine 2,84 TL, LPG'ye ise 1,22 TL zam gelmesini bekliyor.

ÖTV HER YIL İKİ KEZ BELİRLENİYOR

Yasal düzenleme kapsamında, akaryakıtta uygulanan maktu ÖTV tutarları her yıl ocak ve temmuz aylarında son 6 aylık Yİ-ÜFE oranında otomatik olarak güncelleniyor.

Bu kapsamda pompaya yansıması beklenen zamla birlikte benzin, motorin ve LPG fiyatları yeniden yükselecek.

BENZİN VE MOTORİNDE 2 LİRANIN ÜZERİNDE ARTIŞ BEKLENİYOR

Beklentilere göre ÖTV güncellemesinin pompaya tam olarak yansıması halinde;

-Benzinin litre fiyatı 2,66 TL,

-Motorinin litre fiyatı 2,84 TL,

-LPG'nin litre fiyatı ise 1,22 TL artacak.

BÜYÜKŞEHİRLERDE BENZİN FİYATI 65 LİRANIN ÜZERİNE ÇIKACAK

Beklenen zammın uygulanması halinde benzinin litre fiyatlarının şu seviyelere yükselmesi öngörülüyor:

-İstanbul Avrupa Yakası: 62,29 TL'den yaklaşık 64,95 TL'ye

-İstanbul Anadolu Yakası: 62,11 TL'den yaklaşık 64,77 TL'ye

-Ankara: 63,23 TL'den yaklaşık 65,89 TL'ye

-İzmir: 63,50 TL'den yaklaşık 66,16 TL'ye

ZAM, Yİ-ÜFE ORANINA GÖRE OTOMATİK UYGULANIYOR

Akaryakıtta uygulanan ÖTV tutarları, yasa gereği her yıl ocak ve temmuz aylarında son 6 aylık Yİ-ÜFE oranı esas alınarak otomatik şekilde güncelleniyor.

Kesin zam tutarı, haziran ayı enflasyon verileriyle birlikte açıklanacak 6 aylık Yİ-ÜFE oranının netleşmesinin ardından belli olacak.

Beklenen artışın ardından pompa fiyatlarının da aynı doğrultuda yükselmesi öngörülüyor.