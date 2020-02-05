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Temsilciler Meclisi Başkanı, Trump’ın konuşmasını yırttı

Kongre’de senelik konuşmasını gerçekleştiren Trump’a, Demokrat Partili isimden büyük bir tepki geldi. Muhalif tavrıyla bilinen Nancy Pelosi, konuşma metninin yazılı olduğu kağıdı yırtarak masaya attı.

AA & Ensonhaber | 05.02.2020 - 10:01..
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Temsilciler Meclisi Başkanı, Trump’ın konuşmasını yırttı

ABD Başkanı Donald Trump, 3 Kasım 2020'de yapılacak başkanlık seçimleri öncesinde Kongre'de son kez geleneksel "Birliğin Durumu" konuşmasını yaptı.

Senato’da azil talebiyle yargılanan Trump, görev süresinde birçok konuda ciddi ilerleme kaydettiklerini belirterek "Birliğimizin durumu hiç olmadığı kadar güçlü" görüşünü paylaştı.

KONUŞMAYA EN BÜYÜK TEPKİ MUHALEFETTEN GELDİ

Konuşma esnasında Trump’ın hemen arkasında, her kamera açısında görünecek şekilde, Başkan Yardımcısı Mike Pence ve azil sürecine liderlik eden Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi yer aldı.

Temsilciler Meclisi Başkanı, Trump’ın konuşmasını yırttı VİDEO

Trump ve sürekli, gerginlik yaşadığı bilinen Pelosi arasında yaşanan anlar ise, konuşmaya damgasını vurdu.

ELİNİ SIKMAYAN TRUMP'I DİNLEMEDİ

Sahneye çıkmadan önce Nancy Pelosi'niN kendisine uzattığı eli sıkmayı reddeden Trump, gerginliğin fitilini ateşledi.

Trump'ın bu hareketi üzerine konuşma süresince ona bakmaktan ve dinlemekten kaçınan Pelosi, konuşmanın ardından tepkisini gösterdi.

Temsilciler Meclisi Başkanı, Trump’ın konuşmasını yırttı

Konuşma biter bitmez Pelosi'nin Trump'ın konuşma metninin kopyasını yırtıp atması, kameralara yansıdı.

Temsilciler Meclisi Başkanı, Trump’ın konuşmasını yırttı

"ONA YAPILACAK EN KİBAR ŞEYDİ"

Yaptığı hareketle dünya gündemine oturan Pelosi, kağıtları yırtmasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Pelosi, "Konuşma metnini neden yırttınız?" sorusuna "Diğer seçenekleri düşününce bu yapılacak en kibar şeydi" yanıtını verdi.

Temsilciler Meclisi Başkanı, Trump’ın konuşmasını yırttı

Temsilciler Meclisi Başkanı, Trump’ın konuşmasını yırttı

Temsilciler Meclisi Başkanı, Trump’ın konuşmasını yırttı

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