Teoman müjdeyi verdi! İlk kez memleketinde konser verecek
Ünlü rockçı Teoman, yaptığı açıklamayla hayranlarını heyecanlandırdı. Ünlü isim ilk kez Giresun'da sahne alacak.
Teoman, profesyonel hayatının en duygusal ve en heyecanlı sahnesine hazırlanıyor.
Usta isim, hayatında bir ilki gerçekleştireceğini açıklayarak hayranlarını heyecanlandırdı. Yaz konserleri takviminin başladığını belirten sanatçı, içindeki o büyük heyecanı şu sözlerle paylaştı:
"BEN GİRESUNLUYUM"
"Bu sene yaz konserleri başladı ama benim için çok özel bir konser var Giresun'da. Ben Giresunluyum, 3 Haziran'da hayatımın ilk Giresun konserimi vereceğim.
Giresunlular benim onların hemşehrisi olduğumu biliyorlar mı acaba? Çok heyecanlıyım, büyük merak içindeyim."
