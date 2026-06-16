Tercih maratonu başladı: İşte adayların bilmesi gereken 25 kural

2026 YKS tercih sürecinin başlamasıyla birlikte üniversite adayları tercih maratonuna hazırlanırken, İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) Öğretim Görevlisi Korkmaz Keskendir, Ensonhaber'e özel olarak adaylara yol gösterecek değerlendirmelerde bulundu.

Keskendir, tercih sürecinin öğrencilerin geleceklerini şekillendiren en önemli aşamalardan biri olduğunu belirterek tercihlerin, aceleye getirilmeden ve bilinçli şekilde yapılması gerektiğini söyledi.

KILAVUZ DİKKATLE İNCELENMELİ

Adayların öncelikle ÖSYM tarafından yayımlanan Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nu ayrıntılı şekilde incelemesi gerektiğini ifade eden Keskendir, tercihlerin ilgi alanları, başarı sıralamaları ve kariyer hedefleri doğrultusunda oluşturulmasının önemine dikkat çekti.

Tercih sürecinde rehber öğretmenlerden destek alınmasını tavsiye eden Keskendir, öğrencilerin en çok istedikleri bölümleri üst sıralara yazmaları gerektiğini belirtti. Tercih listesinde yer alan tüm bölümlerin öğrencinin okumayı gerçekten istediği programlardan oluşması gerektiğini vurgulayan Keskendir, bunun akademik başarıya doğrudan katkı sağlayacağını ifade etti.

GELECEĞİN MESLEKLERİ ARAŞTIRILMALI

Her adayın 24 tercih hakkı bulunduğunu ancak tüm tercihlerin kullanılmasının zorunlu olmadığını hatırlatan Keskendir, öğrencilerin gelecekte iş imkanları artabilecek bölümleri araştırmalarının faydalı olacağını söyledi.

Özellikle teknoloji, yazılım, kodlama ve robotik gibi alanların önümüzdeki yıllarda daha da önem kazanacağını belirten Keskendir, tercih yapılırken yalnızca bugünün değil geleceğin ihtiyaçlarının da göz önünde bulundurulması gerektiğini kaydetti.

SADECE PUANA GÖRE TERCİH YAPILMAMALI

Geçmiş yıllardaki taban puanlar ve başarı sıralamalarının incelenmesinin doğru tercih yapmayı kolaylaştıracağını ifade eden Keskendir, öğrencilerin sadece puanlarına göre değil, ilgi alanları, yetenekleri ve iş olanaklarını da dikkate alarak karar vermeleri gerektiğini dile getirdi.

İAÜ Anadolu BİL Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık Programı Öğretim Görevlisi Keskendir, "Doğru tercih; öğrencinin isteği, çağın gereklilikleri ve istihdam imkanlarının birlikte değerlendirilmesiyle yapılabilir." değerlendirmesinde bulundu.

VAKIF ÜNİVERSİTELERİNDEKİ BURS İMKANLARI

Üniversite tercihinde yalnızca devlet üniversitelerine odaklanılmaması gerektiğini belirten Keskendir, vakıf üniversitelerinin sunduğu burs imkanlarının da araştırılmasını önerdi.

Üniversitelerin akademik kadroları, kampüs imkanları, ulaşım olanakları ve bulundukları şehirlerin sosyal-kültürel yapılarının tercih sürecinde dikkate alınması gerektiğini ifade eden Keskendir, öğrencilerin tercih edecekleri bölümün hangi kampüste eğitim verdiğini de mutlaka öğrenmeleri gerektiğini söyledi.

BARINMA İMKANLARI GÖZ ARDI EDİLMEMELİ

Şehir dışında eğitim planlayan adayların yurt ve konaklama imkanlarını önceden araştırmasının önemine değinen Keskendir, yaşam maliyetlerinin de tercih sürecinde hesaba katılması gerektiğini belirtti.

Öğrencilerin eğitim görecekleri şehir ve kampüs hakkında detaylı bilgi edinmelerinin ilerleyen süreçte karşılaşabilecekleri sorunların önüne geçeceğini ifade etti.

TERCİHLER SON GÜNE BIRAKILMAMALI

Tercih işlemlerinin son güne bırakılmaması gerektiğini vurgulayan Keskendir, adayların ÖSYM şifrelerini kimseyle paylaşmamaları konusunda da uyarıda bulundu.

Tercih işlemleri tamamlandıktan sonra sistemde tercihlerin başarıyla kaydedildiğine ilişkin uyarının mutlaka kontrol edilmesi gerektiğini belirten Keskendir, tercihlerin son başvuru tarihine kadar güncellenebileceğini hatırlattı.

ÜNİVERSİTE HAYATI SADECE DİPLOMA ALMAK DEĞİL

Üniversiteye yerleşen öğrencilerin derslere düzenli katılım göstermeleri, alanlarıyla ilgili kaynakları takip etmeleri ve akademisyenlerin tecrübelerinden yararlanmaları gerektiğini belirten Keskendir, kişisel gelişimin de üniversite eğitiminin önemli bir parçası olduğunu söyledi.

Keskendir, üniversite eğitiminin yalnızca meslek edinme amacı taşımadığını belirterek, "Üniversite, bireyin kendisini geliştirdiği, topluma ve ülkesine katkı sağlayacak donanımı kazandığı önemli bir süreçtir." ifadelerini kullandı.

2026 YKS TERCİH SÜRECİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

1. ÖSYM'nin yayımladığı 2026 Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu dikkatlice incelenmeli.

2. Tercih listesi hazırlanırken rehber öğretmen veya uzman desteği alınmalı.

3. Bölüm tercihleri yapılırken adayın puanı ve başarı sıralaması ile bölümün geçmiş yıllardaki verileri karşılaştırılmalı.

4. En çok istenen bölüm ilk sıralara yazılmalı.

5. Tercih listesinde yer alan tüm bölümler, öğrencinin okumak isteyeceği programlardan oluşmalı.

6. 24 tercih hakkının tamamını kullanmak zorunlu değil.

7. Bölümlerin iş imkanları ve gelecekteki kariyer fırsatları araştırılmalı.

8. Yazılım, yapay zeka, kodlama ve robotik gibi yükselen alanlar değerlendirmeye alınmalı.

9. Geçmiş yıllardaki taban puan ve başarı sıralaması değişimleri incelenmeli.

10. Tercihler yalnızca ilgi alanına göre değil, istihdam olanakları da göz önünde bulundurularak yapılmalı.

11. Devlet üniversitelerinin yanı sıra vakıf üniversiteleri ve burs imkanları da araştırılmalı.

12. Üniversitenin akademik kadrosu, kampüsü ve eğitim altyapısı incelenmeli.

13. Ulaşım imkanları ve üniversitenin bulunduğu şehrin sosyal-kültürel olanakları değerlendirilmeli.

14. Tercih edilen bölümün ana kampüste mi yoksa farklı bir yerleşkede mi bulunduğu öğrenilmeli.

15. Şehir dışında eğitim planlayan adaylar yurt ve konaklama imkanlarını önceden araştırmalı.

16. Eğitim ve yaşam maliyetleri hesaplanarak tercih yapılmalı.

17. Tercihler son güne bırakılmamalı.

18. ÖSYM şifresi hiçbir kişiyle paylaşılmamalı.

19. Tercih işlemi tamamlandıktan sonra sistemde "Tercihleriniz ÖSYM'ye bildirilmiştir" uyarısı mutlaka kontrol edilmeli.

20. Tercihler, son başvuru tarihine kadar gerektiğinde güncellenebileceği için düzenli olarak gözden geçirilmeli.

21. Üniversiteye yerleşen öğrenciler derslere düzenli katılım göstermeli.

22. Alanlarıyla ilgili kitaplar ve güncel kaynaklar takip edilmeli.

23. Akademisyenlerin bilgi ve tecrübelerinden yararlanılmalı.

24. Ekonomik, teknolojik ve sosyal gelişmeler yakından izlenmeli.

25. Üniversite eğitimi yalnızca iş bulma aracı olarak değil, kişisel gelişim ve aydınlanma süreci olarak görülmeli.