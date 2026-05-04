Terlikleri buzluğa atmanın şaşırtıcı etkisi

Gün içinde en çok kullanılan ama temizliği çoğu zaman ihmal edilen ev terlikleri, bir süre sonra kaçınılmaz olarak kötü kokulara neden olabilir.

Özellikle kapalı ortamlarda uzun süre giyilen terliklerde, ayak teriyle birleşen nem ve sıcaklık bakterilerin çoğalması için ideal bir ortam oluşturur.

Sonuç olarak yıkasanız bile geçmeyen, rahatsız edici bir kokuya yol açar.

Oysa, klasik temizlik yöntemlerinin ötesinde, kulağa biraz sıra dışı gelse de oldukça etkili bir çözüm bulunuyor.

DONDURUN

Kulağa ilk başta garip gelse de dondurucu yöntemi, terliklerdeki kötü kokuyla mücadelede oldukça etkili bir tekniktir.

Terliğinizi temiz bir poşetin içine yerleştirip ağzını sıkıca kapatın ve gece boyunca dondurucuda bekletin.

Düşük sıcaklık, kokuya neden olan bakterilerin büyük ölçüde etkisiz hale gelmesini sağlar.

Sabah terliğinizi çıkarıp kısa bir süre havalandırdığınızda, kokunun belirgin şekilde azaldığını fark edebilirsiniz.

Özellikle yıkamayla geçmeyen kokularda bu yöntem pratik ve zahmetsiz bir çözüm sunar.