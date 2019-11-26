Termik santraller 6 ay içinde filtre takacak

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Balotelli'ye başkanı da ırkçılık yaptı

İtalya'da ırkçı saldırılara uğrayan Balotelli'ye bir darbe de kulübü Brescia'nın başkanından geldi. Başkan, Balotelli'yi soran gazetecilere, "Siyah olduğu için kendini temizlemekle uğraşıyor." dedi.