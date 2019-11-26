Termik santraller 6 ay içinde filtre takacak

Geçtiğimiz gün Meclis'ten torba yasa içinde geçen maddeye göre; termik santrallerin filtre takma zorunluluğu 2,5 yıl daha ertelenmişti.
Türkiye'de yer alan 15 santralin filtre takma zorunluluğu olmaması halk sağlığını tehdit ettiği için tepki toplamıştı.
BAKAN AÇIKLADI
Bu gelişmelerden sonra Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum bir açıklama yaparak; santrallerin filtre takacaklarını açıkladı.
Bakan Kurum, termik santrallerin 6 ay içerisinde filtreleme adımı atmamaları halinde bakanlık olarak çevreyi koruyacak adımı atacaklarını bildirdi.