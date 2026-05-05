Termik santraller, enerji dönüşümünde dengeyi sağlıyor

Küresel enerji piyasasındaki darboğazlar, termik santrallerin önemini ortaya çıkarttı.

Türkiye'nin yenilenebilir enerji yatırımları tarihi zirvelere ulaştı.

Küresel enerji piyasalarındaki belirsizlikler ve arz güvenliği ihtiyacı ise termik santrallerin stratejik önemini yeniden ön plana çıkarıyor.

KÖMÜR SANTRALLERİ ENERJİ SİSTEMİNİN SİGORTASI

Kömür santralleri, farklı coğrafyalardan yakıt temin edebilme imkanıyla enerji sisteminin sigortası niteliğinde bir rol üstleniyor.

Enerji arz güvenliğinin sağlanmasında termik santraller, kesintisiz baz yük üretimi ve dengeleme kabiliyetiyle vazgeçilmez bir yapı oluşturuyor.

Enerji yönetiminin adımları, sektör paydaşları tarafından yakından takip ediliyor.

Termik Santral İle Elektrik Üreticisi Sanayici ve İş Adamları Derneği (TERSANED) Yönetim Kurulu Başkanı Samim Yazıcı, Antalya'da düzenlenen "Enerji Piyasalarında Regülasyon ve Rekabet Zirvesi"'nde Türkiye'nin enerji dönüşümü sürecinde termik santrallerin üstlendiği rolü, arz güvenliği ve sektörün geleceğini değerlendirdi.

Yazıcı, Türkiye'nin enerji arz güvenliğine ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Özellikle kömür santralleri, kriz anlarında farklı coğrafyalardan yakıt temin edebilme imkanıyla enerji sisteminin sigortası niteliğindedir." dedi.

"SANTRALLERİN ROLÜ KRİTİK HALE GELDİ"

Türkiye'nin yeşil enerji dönüşümünde güçlü ivme yakaladığını belirten Yazıcı, sistem güvenliği açısından baz yük sağlayan santrallerin rolünün bu süreçte daha da kritik hale geldiğini vurguladı.

Yazıcı, termik santrallerin sistemin sürekliliğini sağlayan temel yapı taşlarından biri olmaya devam ettiğini ifade ederek, özellikle kömür santrallerinin sahip olduğu esnek yapıya dikkati çekti.

“FARKLI COĞRAFYALARDAN KÖMÜR TEMİN EDEBİLME İMKANI VAR”

Küresel enerji piyasalarında yaşanabilecek arz daralmaları veya ani talep artışları karşısında farklı coğrafyalardan kömür temin edebilme imkanının bu tesisleri stratejik bir güvence olarak öne çıkardığını aktaran Yazıcı, şunları kaydetti:

"Arz güvenliği yalnızca kurulu güçle değil, aynı zamanda bu gücün sürekliliği ve yönetilebilirliğiyle sağlanabilir. Bu noktada termik santrallerin vazgeçilmez olduğu başlıca alanlar kesintisiz baz yük üretimi, sistem dengeleme kabiliyeti ve kriz anlarında alternatif yaratma esnekliğidir. Kömür santralleri özellikle farklı pazarlardan yakıt temin edebilme kabiliyeti sayesinde sistemin sigortası niteliğinde bir rol üstlenmektedir. Bu kapsamda, politika yapıcılarımızın enerji arz güvenliğini çok boyutlu ele alan yaklaşımı son derece kıymetlidir."