Termik santraller kirletmeye devam edecek

CHP; geçtiğimiz haftadan bu yana kendi iç karışıklığıyla uğraşmaktan, ülke gündemini yakından ilgilendiren konularda muhalefet görevini yerine getiremiyor.

TERMİK SANTRALLER FİLTRE TAKMAYACAK

Türkiye'nin farklı şehirlerinde yer alan 15 termik santralin filtre takma zorunluluğuyla ilgili önemli bir madde, Meclis'te görüşüldü.

Geçtiğimiz günlerde torba yasa içerisinde görüşülen maddeye göre termik santraller, havayı kirletmeye devam edecek.

Buna göre söz konusu maddeyle, termik santrallerin bacalarına filtre takma zorunluğu 2.5 yıl daha ertelendi.