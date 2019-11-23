Termik santrallere verilen izinler tartışılmaya devam

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir'de bugün yaptığı konuşmasında halkın tüm taleplerini isteklerini gündeme getirip düzelteceğini söylemesi sonrası akıllara 2 gün önce neden ses çıkarılmayan termik santraller geldi.

Termik santrallerin yakınında yaşayan vatandaşların gündeme getirdiği olay sonrasında TBMM’ye getirilen bir kanun teklifi tartışmaları daha da alevlendirmişti.

Teklife göre, Türkiye’nin birçok bölgesine yayılmış durumdaki 15’e yakın termik santralin bacalarında kullanılması gereken filtrelerin takılmasının 2,5 yıl daha ertelenmesi ön görülüyordu.

CHP İTİRAZ ETMEDİ TEKLİF KABUL EDİLDİ

TBMM’de görüşülen kanun teklifinin AKP ve MHP’li milletvekillerinin oylarıyla kabul edildiğini CHP Kütahya Milletvekili ve TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Üyesi Dr. Ali Fazıl Kasap duyurdu.

SON TARİH 31 ARALIK 2022

Elektrik Üretim A.Ş. veya bağlı ortaklık, iştirak, işletme ve işletme birimleri ile varlıklarına ve 4046 sayılı Kanun kapsamında oluşturulacak kamu üretim şirketlerine ve kamu üretim şirketlerine ait üretim tesislerine, özelleştirilmiş olanlara veya özelleştirileceklere çevre mevzuatına uyumuna yönelik yatırımların gerçekleştirilmesi ve çevre mevzuatı açısından gerekli izinlerin tamamlanması amacıyla 31.12.2022 tarihine kadar süre tanınacak.

FİLTRESİ OLMAYAN SANTRALLERDEN BAZILARI;

Termik santraller Kapasite (MW) SahibiAfşin-Elbistan A 1.355 Çelikler HoldingSeyitömer 600 Çelikler HoldingTunçbilek 365 Çelikler HoldingOrhaneli 210 Çelikler HoldingAfşin-Elbistan B 1.440 EÜAŞ (Kamu)18 Mart Çan 320 EÜAŞ (Kamu)Çayırhan 620 Ciner EnerjiKangal 457 Konya ŞekerSoma 990 Konya ŞekerKemerköy 630 Limak-İçtaşYeniköy 420 Limak-İçtaşÇatalağzı 300 Bereket EnerjiYatağan 630 Bereket Enerji