Termometreler alarm verdi: Avrupa ülkesinde alkol yasaklandı

Ensonhaber'i Google'da haber kaynağınız olarak ekleyin

Fransa, bu yıl 21 Haziran'da düzenlenen geleneksel Müzik Bayramı'na (Fête de la Musique) olağanüstü önlemler altında ev sahipliği yaptı.

Ülke genelinde sıcaklıkların 40 dereceye yaklaşması ve bazı bölgelerde kırmızı alarm verilmesi üzerine hükümet, halk sağlığını korumak amacıyla alkol tüketimini sınırlandırdı.

Her yıl milyonlarca kişinin sokaklara çıkarak kutladığı festival kapsamında düzenlenen konserler devam ederken, kırmızı alarm kapsamındaki bölgelerde kamuya açık alanlarda alkol tüketimi yasaklandı.

Bazı belediyeler ise etkinlik alanlarında alkol satışını tamamen durdurdu.

Sıcak çarpabilir

BBC News'e göre; Yetkililer, yüksek sıcaklıklarla birlikte alkol tüketiminin vücutta sıvı kaybını artırdığına ve sıcak çarpması riskini yükselttiğine dikkat çekti.