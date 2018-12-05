Terör örgütü PKK'da Münbiç endişesi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, G20 Zirvesi'nde ABD Başkanı Donald Trump ile mini bir zirve gerçekleştirdi.
TSK OPERASYONA HAZIR
Görüşmede; terör örgütü PKK'nın, Suriye'deki uzantısı YPG'nin işgali altında bulunan Münbiç'e yönelik operasyon, masaya yatırıldı.
Başkan Erdoğan; Trump'a, örgüte verilen desteğin kesilmesini söyledi.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bölgeyi örgütten kurtarmak için hazır olduğuna dikkat çeken Erdoğan, Münbiç'e operasyon sinyalini verdi.
PKK/YPG PANİKTE
Bu açıklamalar, terör örgütü PKK'yı panik havasına soktu.
Örgütün elebaşlarından Murat Karayılan, jet bir açıklama yaparak Amerika'nın daha önce kurduğu komployu güçlendirmemesi gerektiğini söyledi.
AFRİN'DEN SONRA MÜNBİÇ
TSK'nın daha önce kazdığı hendeklere gömdüğü YPG'li teröristler, şimdi de Münbiç'de hendekler kazmaya başlamıştı.