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Terör örgütü PKK'da Münbiç endişesi

Başkan Erdoğan, G20 Zirvesi'nde Donald Trump ile Münbiç konusunu masaya yatırdıklarını açıkladı, terör örgütü paniğe kapıldı.

Haber Merkezi | 05.12.2018 - 09:09..
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, G20 Zirvesi'nde ABD Başkanı Donald Trump ile mini bir zirve gerçekleştirdi.

TSK OPERASYONA HAZIR

Görüşmede; terör örgütü PKK'nın, Suriye'deki uzantısı YPG'nin işgali altında bulunan Münbiç'e yönelik operasyon, masaya yatırıldı.

Başkan Erdoğan; Trump'a, örgüte verilen desteğin kesilmesini söyledi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bölgeyi örgütten kurtarmak için hazır olduğuna dikkat çeken Erdoğan, Münbiç'e operasyon sinyalini verdi.

Terör örgütü PKK'da Münbiç endişesi

PKK/YPG PANİKTE

Bu açıklamalar, terör örgütü PKK'yı panik havasına soktu.

Örgütün elebaşlarından Murat Karayılan, jet bir açıklama yaparak Amerika'nın daha önce kurduğu komployu güçlendirmemesi gerektiğini söyledi.

Terör örgütü PKK'da Münbiç endişesi

AFRİN'DEN SONRA MÜNBİÇ

TSK'nın daha önce kazdığı hendeklere gömdüğü YPG'li teröristler, şimdi de Münbiç'de hendekler kazmaya başlamıştı.

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