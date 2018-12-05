Terör örgütü PKK'da Münbiç endişesi

1 Engelleri kaldıran çocuk kitapları Engelli insanlarımızın hayatlarını kolaylaştırmak için kuşkusuz hepimizin yapabileceği şeyler var.

2 Engelleri kaldıran çocuk kitapları Engelli insanlarımızın hayatlarını kolaylaştırmak için kuşkusuz hepimizin yapabileceği şeyler var.

3 Mehmet Ali Alabora hakkında yakalama kararı Gezi eylemlerinin ardından İngiltere'ye yerleşen Mehmet Ali Alabora hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

4 Fatih Terim: Bu işin sonu 97-98 sezonu gibi olacak Başakşehir'in 6 puan gerisinde yer alan Galatasaray'da Fatih Terim, oyuncularına daha zorlu dönemlerde şampiyon olduklarını hatırlatarak, "Yina başaracağız" dedi.

5 Bakan Selçuk: Türkiye'nin 97 bin öğretmen açığı var Milli Eğitim Bakanı (MEB) Ziya Selçuk, yanıtladığı soru önergesinde 97 bin öğretmen açığı olduğunu söyledi.

6 Samsung Galaxy S10 hakkında bilmeniz gereken her şey Samsung Galaxy S10'un yeni ortaya çıkan fotoğrafları, neredeyse çerçevesiz bir ekrana sahip olduğunu gösteriyor. Peki ya diğer özellikler?