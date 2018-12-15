Terör örgütü YPG hendek kazmaya başladı

1 Yılan figürünün tıpla olan ilişkisi Kalabalığı ve gece hayatıyla ünlü Nevizade bölgesinden çıkıp Balo Sokak’a doğru ilerlerseniz harabeye dönmüş bir apartman göreceksiniz. Üzerindeki yılan figürünün tıpla çok yakından ilişkisi var.

2 2018'in en çok kazanan modelleri belli oldu Forbes'un verilerine göre 2018 yılının en çok kazanan modelleri sıralandı.

3 Tarımsal destek miktarı artırıldı Türkiye'de 2019 yılında 16,1 milyar liralık tarımsal destek yapılması planlanıyor.

4 Muş'ta kar yağışı yolları kapadı Muş, her yıl olduğu gibi bu kış mevsiminde de ağır hava koşullarıyla mücadele ediyor. Karın kapattığı 110 köy ve mezra yolu ekiplerin müdahalesiyle açıldı.

5 Yabancı hocalara toplam ödediğimiz tazminat Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor 2000 yılından bu yana görevine son verdiği yabancı hocalara toplam 32 milyon euro (200 milyon TL) tazminat ödedi.

6 Dışişleri: Teröristlere karşı operasyonlar devam edecek Dışişleri Bakanlığı; Irak'ta konuşlanan terör ekiplerine karşı operasyonların devam edeceğini açıkladı.