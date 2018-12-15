Terör örgütü YPG hendek kazmaya başladı

Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye'nin kuzeyine yuvalanan terör örgütlerine yönelik operasyon için hazır.
Başkomutan Recep Tayyip Erdoğan'ın vereceği talimatla birlikte, örgütün işgal ettiği bölgelere yönelik operasyon başlayacak.
Operasyon öncesi terör örgütü YPG'de endişe hakim.
SON ÇARELERİ HENDEK
Afrin'de Mehmetçik'e direnemeyen teröristler, Fırat'ın doğusunda hendeklerle, Türk askerini durdurmayı hayal ediyor.
YPG'li teröristler tarafından Kamışlı'da hendekler kazıldı.
TELABYAD KENTİNDE DE HENDEKLER HAZIR
Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinin hemen karşısında bulunan terör örgütü PYD/YPG’nin kontrolündeki, Suriye’nin Telabyad kentinde de sınıra yakın bazı evlerin etrafı toprakla kapatılarak mevzi yapıldı.
Terör örgütünün toprakla kapattığı evlerin, Türkiye tarafından sınıra örülen güvenlik duvarındaki kapıların karşısında olması dikkat çekti.
Yerel kaynaklar, terör örgütü üyelerinin mevziye çevrilen evlere tünellerden gidip geldiklerini belirtti.