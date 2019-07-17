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Terör saldırısı sonrası IKBY alarma geçti

Erbil'de bir diplomatımızın şehit olduğu saldırı sonrası, teröristlerin yakalanması için harekete geçildi.

AA & Ensonhaber | 17.07.2019 - 16:15..
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Terör saldırısı sonrası IKBY alarma geçti

Irak'ın Erbil kentinde bir restorana düzenlenen silahlı saldırıda, Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğu'nda çalışan bir kişi şehit oldu.

Saldırının terör saldırısı olduğu belirtiliyor.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Haberin ardından Erbil Emniyet Müdürü Abdulhalik Talat, olaya ilişkin kısa bir açıklama yaptı. Talat, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını, daha sonra detaylı açıklamanın yapılacağını söyledi.

YOLLAR TRAFİĞE KAPATILDI

Kaçan saldırgan veya saldırganların yakalanması için Erbil'den diğer kentlere giden tüm yolların, trafiğe kapatıldığı belirtildi.

NEÇİRVAN BARZANİ TEMASLARINI YARIDA KESTİ

Saldırı haberinin ardından Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, Fransa ve diğer yurt dışı temaslarını yarıda kesti. Neçirvan Barzani, bölgeye dönerek olayla ilgili bilgi alacak.

MESRUR BARZANİ BAĞDAT'TAN DÖNÜYOR

Geçtiğimiz günlerde IKBY Başbakanı seçilen Mesrur Barzani ise saldırı sırasında tebrikleri kabul etmek için Bağdat'ta bulunuyordu.

Bağdat'ta üst düzey temaslarını yarıda kesen Mesrur Barzani de Erbil'e dönüyor.

Erbil'de restoranda terör saldırısı VİDEO

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