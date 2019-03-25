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Terörist başı için kendini astı

Erzurum Oltu T Tipi Kapalı Cezaevi’nde 23 yaşındaki Zehra Sağlam isimli tutuklu, terörist başı Abdullah Öcalan için kendini astı.

Detay Haber | 25.03.2019 - 09:02..
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23 yaşındaki Zehra Sağlam isimli tutuklu, Erzurum Oltu T Tipi Kapalı Cezaevi’nde kendisini asarak intihar etti. Sağlam'ın terörist başı Öcalan için kendini öldürdüğü belirlendi.

2 KİŞİ DAHA KENDİNİ ÖLDÜRMÜŞTÜ

Bundan öncede 17 Mart’ta Tekirdağ 2 No’lu F Tipi Kapalı Cezaevi’nde bulunan Zülüf Gezen ve 23 Mart’ta Gebze Kadın Kapalı Cezaevi’nda tutuklu bulunan 24 yaşındaki Ayten Beçet, Öcalan için kendini öldürmüştü.

Terörist başı için kendini astı

CENAZESİ GAZİANTEP'E GÖTÜRÜLDÜ

Öte yandan Gebze Kadın Kapalı Cezaevi’nde yaşamına son veren PKK yandaşı Ayten Beçet’in İstanbul’daki cenazesi de önceki gün akşam saatlerinde Gaziantep’e götürüldü.

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