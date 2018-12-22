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Teröristler TRT drone'una ateş açtı

YPG terör örgütü mensuplarının mevzilerini görüntüleyen TRT Haber’in drone’una ateş açıldı. O anlar kameraya yansıdı.

AA | 22.12.2018 - 14:37..
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Teröristlerin Fırat'ın doğusundaki terör yuvalarını görüntüleyen TRT dronunu gözüne kestiren PKK/YPG/PYD'li teröristler, dronu hedef aldı. TSK'nın bölge üzerindeki kontrolü, teröristlerin tedirginliğini ortaya koyuyor.

TRT DRONU TERÖRİSTLERİ KORKUTTU

Drone kamerasına yansıyan görüntülerde, bölgeye hakim yüksek bir alandaki mevzide, üzeri toprak damlı birkaç bina görülüyor. Hareket halindeki en az 5 terörist, drone ile kaydedildiklerini fark edince panikleyerek barakalara girmeye başladı. İçlerinden biri motosiklete binerek hızla uzaklaşırken, içeriden çıkan iki terörist dronu hedef aldı.

Teröristler TRT drone'una ateş açtı

DRONU HEDEF ALDILAR

Hareket halindeki en az 5 terörist, drone ile kaydedildiklerini fark edince panikleyerek barakalara girmeye başladı. İçlerinden biri motosiklete binerek hızla uzaklaşırken, içeriden çıkan iki terörist drona ateş açmaya başladı.

Teröristler TRT drone'una ateş açtı

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