Teröristlerin 500 metrelik mağarası imha edildi

Terör örgütlerine yönelik yurt içi ve yurt dışındaki etkin faaliyetler devam ediyor. Özellikle geçtiğimiz günlerde Milli Savunma Bakanlığı'nca başlatılan ve sınır ötesindeki PKK mevzilerini temizlemek üzere devam eden Pençe Harekatı kapsamında teröristlerin "inlerine giriliyor".

PKK'nın sözde yönetim kadrosuna ait 500 metre uzunluğundaki 6 odalı mağara, Mehmetçik tarafından imha edildi. Mağara'nın görüntüleri bakanlık tarafından yayınlandı.

MAĞARALAR İMHA EDİLDİ

Pençe Harekatı kapsamında gerçekleştirilen operasyonda PKK mevzilerini ATAK helikopterleri yoğun atışa hedef tutarken, Mehmetçik mağaralara girip temizlik ve imha faaliyetleri gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, Hakurk bölgesinde devam eden Pençe Harekatı’nda, terör örgütünün sözde liderleri tarafından kullanılan 6 odalı ve 500 metre uzunluğundaki mağaranın imha edildiğini açıkladı.

Teröristlerin 6 odalı mağaraları yerle bir edildi VİDEO

LABİRENT MAĞARA

Mağaranın içerisinde çokça yaşam ve askeri malzemenin de bulunduğu gözlendi. Mehmetçik'in mağara içindeki keşif ve imha faaliyetleri sırasında görüntüler kayıt altına alınırken, sözde örgüt yönetiminin kullandığı mağaraların labirent biçiminde inşa edildiğini görülüyor.

Pençe Harekatı'nın 8'inci günü geride kalırken operaysonun ilk gününden bu yana 28 PKK'lının etkisiz hale getirildiği Milli Savunma Bakanlığı tarafından duyuruldu.