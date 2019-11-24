Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlatılan ve Suriye Milli Ordusu (SMO) askerlerince desteklenen Barış Pınarı Harekatı kapsamında güvenliğin sağlandığı Tel Abyad'ı ayağa kaldırmak için başlatılan çalışmalar, sürüyor.

Mehmetçik, teröristlerin tahrip ettiği okulun tadilatını yapıyor.

Teröristlerin tahrip ettiği okulu Mehmetçik onarıyor İZLE

TERÖRİSTLER TAHRİP ETTİ, ASKER ONARIYOR

Milli Savunma Bakanlığı, Türk askeri tarafından onarımı yapılan okulun görüntülerini paylaştı. Paylaşımda, "Barış Pınarı Harekatı ile bölge halkını terör örgütü PKK/YPG zulmünden kurtaran Kahraman Mehmetçiklerimiz, çocukların bir an önce okula başlayabilmesi için teröristlerin tahrip ettiği Tel Abyad Müşerref El Havl Okulu’nun tadilatını da yapıyor." ifadelerine yer verildi.