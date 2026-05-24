Terviye Günü 2026: Terviye nedir, ne zaman? Terviye namazı kılınışı

Kurban Bayramı öncesinde manevi hazırlığın önemli günlerinden biri olarak kabul edilen Terviye günü, İslam dünyasında ibadet ve dualarla geçiriliyor.

"Arifenin arifesi" olarak bilinen bu özel günde, nafile namazlar kılınırken oruç ve zikir ibadetleri de yoğun şekilde yerine getiriliyor.

Hicri takvime göre Zilhicce ayının 8. gününe denk gelen Terviye günü, 2026 yılında 25 Mayıs Pazartesi günü idrak edilecek.

Peki; Terviye günü anlamı nedir, hangi ibadetler yapılır? İşte, Terviye günü ibadetleri...

TERVİYE GÜNÜ NEDİR

Terviye kelimesi Arapçada “düşünmek, tefekkür etmek ve suya kandırmak” anlamlarına gelir.

Rivayetlere göre geçmişte hac yolculuğuna çıkanların Mina’ya gitmeden önce su ihtiyaçlarını karşılamaları nedeniyle bu güne Terviye adı verilmiştir.

Manevi açıdan önemli kabul edilen bu günde oruç tutmanın ve ibadet etmenin faziletli olduğuna inanılır.

TERVİYE NE ZAMAN 2026

2026 yılında Terviye Günü, 25 Mayıs Pazartesi günü idrak edilecek.

TERVİYE NAMAZI NASIL KILINIR

Terviye Günü’nde kılınması tavsiye edilen nafile namazın toplam 6 rekât olduğu rivayet edilmektedir.

Bu namazın, iki selam verilerek; önce 4 rekât, ardından 2 rekât şeklinde eda edildiği aktarılır.

Manevi hazırlık ve ibadet günü olarak kabul edilen Terviye’de, Müslümanların namaz ve dualarla vakit geçirmesi tavsiye edilir.

Rivayetlere göre ilk dört rekâtta Fatiha Suresi’nin ardından sırasıyla Asr, Kureyş ve Nasr sureleri okunurken, dördüncü rekâtta ise üç kez İhlas Suresi okunabileceği belirtilir.

Son iki rekâtta ise Fatiha’dan sonra üçer kez İhlas Suresi okunmasının tavsiye edildiği ifade edilmektedir.