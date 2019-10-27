Tescilli 'hardaliye' Avrupa pazarına açılacak

Atatürk'ün 20 Aralık 1930'da Kırklareli ziyaretinde ikram edilen ve "Bunu milli içecek haline getirin" dediği hardaliyeye her geçen gün talep artıyor.

KORUNMASI GEREKEN LEZZETLER ARASINDA

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odasının (KTSO) 2017 yılında yaptığı başvuru sonucu Türk Patent Enstitüsü tarafından "Kırklareli Üzüm Hardaliyesi" olarak marka tescili verilen ürün, İtalya'da başlatılan "Slow Food" hareketince korunması gereken yerel lezzetler kapsamında hazırlanan listede de yerini aldı.

AVRUPA PAZARI ATAĞI

İrlanda'da faaliyet gösteren bir firma tarafından da ithal edilmek istenen hardaliyenin Avrupa pazarına satılarak, ününün daha da artırılması hedefleniyor. KTSO Başkanı Soner Ilık, AA muhabirine, hardaliyenin tanıtımına ve pazar alanının genişletilmesine önem verdiklerini söyledi.

Atatürk'ün 'milli içecek' talimatı verdiği hardaliyeye ilgi artıyor İZLE

İRLANDA İTHAL ETMEK İSTİYOR

Hardaliyenin marka tescilini aldıklarını, İtalya'da başlatılan "Slow Food" hareketinin korunması gereken yerel lezzetler kapsamında hazırladığı listeye eklenmesini sağladıklarını ifade eden Ilık, bu ürünün ihracatına yönelik girişimlerde bulunduklarını dile getirdi. Hardaliyeye Avrupa'dan gösterilen ilginin sevindirici olduğunu vurgulayan Ilık, "Hardaliye bölgemizde yüzyıllardır üretiliyor. Şimdi uluslararası bilinirliğini artırmak amacıyla girişimlerde bulunduk. İrlanda'dan uluslararası kabul görmüş Wine Lab firması yetkilileri gelerek, hardaliyenin üretildiği yerleri ziyaret etti. Üründen numuneler aldılar. Ülkelerine ithal etmek istiyorlar." diye konuştu.

MİLLİ İÇECEK OLACAK

Ilık, hardaliyeyi "milli içecek" yapmak için emin adımlarla ilerlediklerini anlatarak, şunları kaydetti:

"Yerel ve milli içeceğimiz haline getirmeye çalıştığımız hardaliyenin coğrafi işaretinden sonra dünya pazarına tanıtabilmek, uluslararası bilinirliğini artırabilmek için çalışmalarda bulunuyoruz. Dünya çapında bilinilirliği çok daha arttı. Talep de alıyoruz. Yeni hedefimiz bağcılığı artırabilmek. Bölgemizde bağcılığı da artırarak hardaliye taleplerini karşılayabilecek duruma geleceğiz."