Tesisatçı çağırmadan duş gideri nasıl açılır? Kimyasalsız 5 dakikalık yöntem

Saç telleri, sabun artıkları ve kişisel bakım ürünlerinin zamanla boru hatlarında birikmesi, drenaj sisteminin yavaşlamasına ve nihayetinde tamamen tıkanmasına yol açıyor.

Profesyonel bir ekipmana ihtiyaç duymadan, sadece birkaç basit adımla drenajı eski haline çevirebilirsiniz.

Bu yöntem, aynı zamanda banyo genelinde oluşan istenmeyen kötü kokuların da önüne geçerek daha hijyenik bir yaşam alanı vadediyor.

Tıkanıklığı çözmek için gerekli malzemeler

Lastik eldivenler ve eski bir diş fırçası.

Tornavida (gider ızgarası için), ince tel, kanca veya pense.

Yarım bardak sodyum karbonat ve bir bardak beyaz sirke.

Bolca sıcak su.

Uygulanışı

Eğer drenaj bölgesinde biriken su varsa, önce onu bir kap yardımıyla boşaltın.

Giderin üzerindeki ızgarayı elinizle veya bir tornavida yardımıyla nazikçe yerinden sökün.

Eldivenlerinizi takın ve elinizle ulaşabildiğiniz saç ve sabun kalıntılarını toplayın. Borunun iç kısmına kaçan atıklar için kanca veya ince teli kullanarak derinlemesine temizlik yapın.

Drenajın içine yarım bardak karbonatı dökün, ardından üzerine bir bardak beyaz sirkeyi ekleyin. Oluşan doğal reaksiyonun tıkanıklığı yumuşatması için birkaç dakika bekleyin.

Son adımda, borulardaki çözünmüş kalıntıları tamamen temizlemek için yavaşça sıcak su dökün. Izgarayı geri taktıktan sonra duşu açarak suyun akış hızını test edin.

Giderlerin tekrar tıkanmaması için ne yapmalı?

Temizliğin ardından gideri koruma altına almak, gelecekteki büyük tesisat sorunlarını önler. Her duştan sonra ızgarada biriken saçları temizlemek, tıkanıklığın borunun derinliklerine ulaşmasını engeller. Ayda bir kez karbonat ve sirke uygulayabilirsiniz.