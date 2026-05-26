Tesla Cybercab dünyanın en verimli elektrikli aracı oldu

Tesla Cybercab modeli resmi sertifikalara göre mil başına (1,6 km) yalnızca 165 Wh enerji tüketerek sektörde yeni bir rekora imza attı.

Şirketin en yakın rakibi konumundaki Lucid Air Pure modelinden yüzde 28 daha az enerji harcayan bu araç, tescillenen verimlilik oranıyla tüm dikkatleri üzerine çekiyor.

REKOR GETİREN TASARIM DETAYLARI

Araç mühendisliği ekibinden gelen onaylı verilere göre Cybercab, hafif yapısı ve aerodinamik gövde hatları sayesinde bu tüketim seviyesine ulaşabiliyor.

Direksiyon simidi ve pedalları bulunmayan iki koltuklu otonom araç, damla şeklindeki gövde yapısıyla tamamen rüzgar direncini azaltacak şekilde üretiliyor.

Tüm karmaşık kontrol mekanizmalarının ve ağırlık yapan geleneksel yolcu bileşenlerinin dışarıda bırakılması, tüketimi minimize etmeye doğrudan yardımcı oluyor.

Tesla, bu özel yapı sayesinde 50 kWh kapasitenin altında kalan küçük bir batarya paketiyle yaklaşık 480 kilometre sürüş menzili sunmayı hedefliyor.

Robotaksi operasyonları yürütecek filolar için enerji tüketim oranları, doğrudan işletme maliyetlerini düşüren en kritik faktör.

Düşük tüketim sayesinde mil başına maliyetleri ciddi oranda azaltan Cybercab modelinin, 30 bin dolarlık üretim fiyatı hedefine ulaşmasında da bu güç aktarım verimliliği büyük rol oynuyor.

Üretimine nisan ayında Giga Texas tesislerinde başlanan model için yazılımsal ve idari alandaki bazı zorluklar ise devam ediyor.

Şirket henüz denetimsiz tam otonom sürüş aşamasına tam olarak geçememişken, liderlik kadrosunda yaşanan bazı ayrılıklar da projenin gelecekteki ilerleme hızını doğrudan etkiliyor.