Tesla, izinli çalışanların maaşlarından kesinti yapacak

Koronavirüs nedeniylr ilk başlarda diğer şirketler gibi üretimi durdurma kararı almayan Tesla, daha sonra kararından vazgeçmiş ve birçok fabrikasını kapatarak çalışanlarını eve göndermişti.

Şirket, ABD'de bulunan üretim fabrikalarını en erken 4 Mayıs'a kadar kapalı tutacağını açıkladı.

ÇALIŞANLARA KÖTÜ HABER GELDİ

Tesla'nın insan kaynakları departmanı başkanı Valerie Workman, izinli çalışanlara bir e-posta göndererek maaşların eksik verileceğinin bilgisini verdi.

Gönderilen e-postada yer alan bilgilere göre; başkan vekillerinden yüzde 30, müdür düzeyindeki yöneticilerden yüzde 20 ve işçilerden de yüzde 10 kesinti yapılacak. Üstelik bu kesintilerin, ikinci çeyreğin sonuna kadar yapılması planlanıyor.

Valerie Workman, ''Şu anda yalnızca minimum düzeydeki operasyonlarımızı yürütmeye odaklanıyoruz. Ancak ABD tesislerimiz için üretime 4 Mayıs'ta yeniden başlamayı umuyoruz. O zamana kadar uzun vadeli planlarımızı gerçekleştirebilmemiz için ayakta kalmamız gerekiyor.'' ifadelerini kullandı.