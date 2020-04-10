taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.6954
Euro
7.3297
Altın
1677
Borsa
95834.44
Gram Altın
361.363
Bitcoin
46693.62

Tesla, koronavirüse rağmen Çin'de rekor kırdı

Tesla, koronavirüsün ilk çıktığı ülke olan Çin'de, geçtiğimiz mart ayında satış rekoru kırmayı başardı.

Haber Merkezi |
  1. Haberler
  2. Otomobil
Whatsapp ile paylaş

Tesla, koronavirüse rağmen Çin'de rekor kırdı

Çin'de ortaya çıkan koronavirüs nedeniyle araç tesliminde sıkıntılar yaşaması beklenen Tesla, birçok analistin beklentilerinin üzerine çıktı.

Şirket, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, 2020 yılının ilk çeyreğinde 88 bin 400 adet elektrikli otomobilin teslim edildiğini açıklamıştı.

ABD'li milyarder Elon Musk'un kurucusu olduğu Tesla'nın Çin'deki otomobil satışları, mart ayında rekor seviyeye çıktı.

teska

10 BİN BARAJINI GEÇTİ

CPCA'nın verilerine göre; geçtiğimiz şubat ayında Çin'de 3 bin 900 ve pcak ayında 2 bin 620 araç satan Tesla, mart ayı içerisinde ise 10 bin 160 adet araç satarak rekor kırdığını açıkladı.

Öte yandan koronavirüs salgınının ortadan kaybolduğu Çin'de, piyasalar da yavaş yavaş normale dönmeye başladı.


Tesla, koronavirüse rağmen Çin'de rekor kırdı

İlginizi Çekebilir
Volkswagen, hızlı şarj istasyonları için Çinli şirketle ortak oldu
Volkswagen ve Çinli enerji startup'ı Shanghai DU-POWER, elektrikli araçlar için esnek hızlı şarj istasyonları üretecek.
Mercedes'in araç teslimatları yüzde 15 azaldı
Mercedes-Benz'in otomobil teslimatları, 2020 yılının ilk çeyreğinde yüzde 15 azalma gösterdi.
General Motors, 30 bin solunum cihazı üretecek
ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı, General Motors'un 30 bin solunum cihazı üreteceğini açıkladı.
2020 Fiat Egea ve Hyundai i20'nin üretimi aksamayacak
Koronavirüs nedeniyle, 2020 Fiat Egea'nın ve Hyundai i20'nin üretimleri ve satış tarihleri ertelenmeyecek.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Atatürk ve Mevlana'yı aşağılayan Stand-up'çı hakkında gözaltı kararı
Atatürk ve Mevlana'yı aşağılayan Stand-up'çı hakkında gözaltı kararı
733
Putin koronayla mücadeleyi Türklerle savaşmaya benzetti
Putin koronayla mücadeleyi Türklerle savaşmaya benzetti
175
DSÖ koronavirüs mücadelesinde Türkiye'yi örnek gösterdi
DSÖ koronavirüs mücadelesinde Türkiye'yi örnek gösterdi
85
Afrin Bülbül'e Türk Bayrağı işlendi
Afrin Bülbül'e Türk Bayrağı işlendi
82
Koronavirüs sigara içenleri 2 kat daha fazla etkiliyor
Koronavirüs sigara içenleri 2 kat daha fazla etkiliyor
24
DEAŞ üst düzey yöneticisi tekrar tutuklandı
DEAŞ üst düzey yöneticisi tekrar tutuklandı
146
Tokat'ta baygın bulunan genç kız hayatını kaybetti
Tokat'ta baygın bulunan genç kız hayatını kaybetti
4
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir