Tesla, koronavirüse rağmen Çin'de rekor kırdı

Çin'de ortaya çıkan koronavirüs nedeniyle araç tesliminde sıkıntılar yaşaması beklenen Tesla, birçok analistin beklentilerinin üzerine çıktı.

Şirket, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, 2020 yılının ilk çeyreğinde 88 bin 400 adet elektrikli otomobilin teslim edildiğini açıklamıştı.

ABD'li milyarder Elon Musk'un kurucusu olduğu Tesla'nın Çin'deki otomobil satışları, mart ayında rekor seviyeye çıktı.





10 BİN BARAJINI GEÇTİ

CPCA'nın verilerine göre; geçtiğimiz şubat ayında Çin'de 3 bin 900 ve pcak ayında 2 bin 620 araç satan Tesla, mart ayı içerisinde ise 10 bin 160 adet araç satarak rekor kırdığını açıkladı.

Öte yandan koronavirüs salgınının ortadan kaybolduğu Çin'de, piyasalar da yavaş yavaş normale dönmeye başladı.



