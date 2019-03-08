Tesla, yeni nesil süper şarj istasyonlarını duyurdu

Elektrikli otomobillerin artan batarya kapasiteleri, tıpkı akıllı telefonlardaki gibi daha hızlı şarj sürelerine ihtiyaç duyuyor. Son dönemlerde akıllı telefonlar için geliştirilen hızlı şarj teknolojilerinin benzerleri, elektrikli otomobiller için de geliştiriliyor.

Elektrikli otomobil üreticisi Tesla, özellikle Model 3'ler için geliştirilen 250 kW'lık süper hızlı şarj istasyonlarının tanıtımını yaptı. 'V3 Supercharger' olarak adlandırılan yeni nesil şarj istasyonları, 5 dakikalık şarj ile 120 kilometrelik bir yol vadediyor.

TEST EDİLİYOR

Tesla, süper hızlı ilk V3 Supercharger istasyonunu, erken erişim programı üyelerine hizmete açtı. Erken erişim programındaki üyeler, şirketin yazılımlarını ve teknolojilerini test ederek gelecek için hazırlıyor.

Şirket, bu süper hızlı şarj istasyonlarını nisan ayında daha fazla kişiye ulaştırmak için çalışmalarına devam ediyor. Tesla'dan yapılan açıklamaya göre bu istasyonlar, yıl sonuna doğru Avrupa ve Asya ülkelerinde de kullanıma açılacak.





Tesla, 2012 yılının eylül ayında ilk şarj istasyonunu kullanıma sunduğundan bugüne kadar, tam 1.441 istasyonda hizmet veren 12 bin 888 adet hızlı şarj terminali hayata geçirdi. Şirket, 2019 yılı içerisinde de yüzlerce yeni şarj istasyonu açmayı planlıyor.

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