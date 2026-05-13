Tesla'dan şarj istasyonlarındaki yoğunluğa ilginç çözüm: Sanal kuyruk

Tesla, Supercharger istasyonlarında yaşanan sıra bekleme sorunlarını ve fiziksel kavgaları önlemek için yeni bir dijital sistem başlattı.

Sanal Bekleme Listesi adı verilen bu özellik, şarj noktalarındaki sıralama karışıklığını tamamen ortadan kaldırmayı hedefliyor.

ŞARJ İSTASYONLARINDA DİJİTAL KUYRUK DÖNEMİ

Navigasyon üzerinden bir Supercharger istasyonunu hedef olarak belirleyen sürücüler, bekleme listesine otomatik olarak dahil edilecek.

Kullanıcılar sıradaki yerlerini ve tahmini bekleme sürelerini, Tesla uygulaması üzerinden gönderilen anlık bildirimlerle takip edebilecek.

Pilot uygulama şu an için ABD'nin Kaliforniya ve New York eyaletlerindeki belirli istasyonlarda aktif hale getirildi.

Tesla dışındaki elektrikli araç sahipleri de Tesla uygulaması üzerinden bu bekleme listesine katılım sağlayabilecek.

GERİ BİLDİRİMLERLE SİSTEM İYİLEŞTİRİLECEK

Şirket, kullanıcılardan gelen geri bildirimler doğrultusunda sistemi iyileştirerek daha geniş bölgelerde kullanıma sunmayı planlıyor.

Bu yenilikle birlikte, özellikle ağın diğer markalara açılmasıyla artan yoğunluktaki olay risklerinin azaltılması bekleniyor.