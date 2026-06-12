Tesla'dan "takas" müjdesi: Eskiyi getir, yeniyi götür

Tesla Türkiye’nin faaliyet alanının genişletilmesine dair değişiklik Ticaret Sicili Gazetesi’nde yayımlandı.

Yeni kararla birlikte şirket faaliyetlerini genişletecek.

Karar, Tesla'nın birçok ülkede uyguladığı 'Trade-In' sisteminin Türkiye’de de devreye alınabilmesinin önünü açıyor.

Takas gelebilir

Tesla Motorları Satış ve Hizmetleri Limited Şirketi, yeni araç alım süreçlerini daha erişilebilir hâle getirmek amacıyla takas sistemini hayata geçirmeye hazırlanıyor.

Yeni şirket sözleşmesinde en çok dikkat çeken unsur, ikinci el araç piyasasını doğrudan etkileyecek olan takas maddesi oldu.

Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde yer alan ilana göre, bu durum, Tesla’nın birçok ülkede başarıyla uyguladığı “Trade-In” sisteminin Türkiye’de de devreye alınabilmesinin önünü açıyor.

Tesla Türkiye'den sistemin ne zaman devreye alınacağına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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