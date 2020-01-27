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Tesla'nın Almanya'da kuracağı fabrikada bombalar bulundu

Tesla'nın Berlin'de inşa edeceği fabrikanın arazisinde, 2.Dünya Savaşı'ndan kalma patlamamış bombalar tespit edildi.

Haber Merkezi | 27.01.2020 - 12:17..
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Elektrikli otomobil üreticisi Tesla’nın CEO’su Elon Musk; geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada, şirketin bir sonraki üretim tesisinin Berlin’de kurulacağını duyurmuştu.

2021 yılına kadar faaliyete geçmesi planlanan fabrika, Tesla’nın dünya genelindeki dördüncü üretim fabrikası olacak.

Söz konusu tesis, genellikle Model 3 ve Model Y araçlarının üretimine odaklanacak ve yılda 500 bin elektrikli araç üretecek.

tesla

2. DÜNYA SAVAŞI'NDAN KALAN BOMBALAR BULUNDU

Tesla'nın Berlin'de kuracağı fabrikanın inşaatı başlar başlamaz, bazı aksaklıklar meydana geldi. İnşaat bölgesinde, 2. Dünya Savaşı'ndan kalma 7 adet patlamamış bomba tespit edildi. Her biri yaklaşık 50 kilo olan bombalar, uzmanlar tarafından patlatılarak etkisiz hale getirilecek.

YERLEŞİM YERLERİ TAHLİYE EDİLDİ

Bomba imha ekipleri, söz konusu bombaları etkisiz hale getirmeden önce, insanların güvenliğini sağlamak için çevredeki yerleşim yerlerini tahliye etti.

Tesla'nın 41 milyon euro ödediği 300 hektarlık arazide, bombaların imha edilmesinin ardından inşaat çalışmaları devam edecek.

tesla

Aslına bakacak olursak; Alman şehirlerinin etrafında, savaşlardan kalma çok sayıda bomba bulunuyor. Örneğin, geçtiğimiz hafta Köln'ün batı taraflarında 2. Dünya Savaşı'ndan kalma 500 kilogramlık bir bomba bulunmuş ve imha edilmişti.

Bu nedenle yeni bombaların ortaya çıkması, yetkilileri pek de şaşırtmıyor.

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Tesla'nın Almanya'da kuracağı fabrikada bombalar bulundu

Tesla'nın Almanya'da kuracağı fabrikada bombalar bulundu

Tesla'nın Almanya'da kuracağı fabrikada bombalar bulundu

Tesla'nın Almanya'da kuracağı fabrikada bombalar bulundu

Tesla'nın Almanya'da kuracağı fabrikada bombalar bulundu

Tesla'nın Almanya'da kuracağı fabrikada bombalar bulundu

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