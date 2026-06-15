Tesla'nın FSD sistemi Avrupa ülkelerinden onay almaya devam ediyor

Tesla'nın gelişmiş sürüş destek sistemi Full Self-Driving, Avrupa pazarındaki genişlemesini hız kesmeden sürdürüyor.

Belçika Mobilite Bakanı Annick De Ridder, sistem için geçici AB tip onayının kabul edildiğini resmi olarak duyurdu.

BELÇİKA AVRUPA'DA BEŞİNCİ ÜLKE OLDU

Bu kararla birlikte Belçika; Hollanda, Litvanya, Estonya ve Danimarka'nın ardından FSD teknolojisine izin veren beşinci Avrupa ülkesi oldu.

Yapılan testlerde trafik koşullarına uyum ve sürücü etkileşimi gibi kriterlerde elde edilen kalıcı olumlu sonuçlar, bu onayın verilmesinde temel dayanak noktası oluşturdu.

Onay belgesinde, sistem aktif olsa dahi sürücünün aracın güvenli kullanımından sorumlu olmaya devam edeceği özellikle vurgulandı.

İdari işlemlerin tamamlanması için dosyanın Belçika'nın ilgili kurumu DMOW'a iletilmesi ve Hollanda araç otoritesi RDW'nin bilgilendirilmesi adımları takip edilecek.

SIRADA DİĞER AVRUPA DEVLERİ VAR

FSD yazılımının Avrupa genelindeki onay süreci, bu son gelişmeyle birlikte ciddi bir ivme kazandı.

Sektörde şimdi gözler Almanya, Fransa, İtalya, İspanya ve Birleşik Krallık gibi büyük otomotiv pazarlarının atacağı adımlara çevrildi.