Teslim olan terörist örgüt içindeki çözülmeyi anlattı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yürüttüğü sistematik ve başarılı operasyonlarla teröristlere büyük bir darbe vuran Mehmetçik, PKK'yı bitirme noktasına kadar geldi. Özellikle örgüt içindeki yapılanmaları deşifre ederek milli teknolojiyle hedefi tam isabetle vuran TSK, PKK'ya ecel terleri döktürüyor.

Teslim olan teröristler PKK'nın bu süreçte neler yaşadığını, nasıl bir çözülme sürecinden geçtiğini ve içerde ne türlü bir panik havasının olduğunu gözler önüne serdi.

TESLİM OLMALAR ARTTI

Teslim olan E.A. adlı teröristin ifadesinde; örgüte erkek arkadaşının etkisiyle katıldığını, Irak kuzeyindeki kamplarda bir süre eğitim aldığını ve sonradan diğer bölgelere gönderildiğini, bu süre içinde gördükleri ve yaşadıklarından dolayı pişmanlık duyduğunu ve kaçarak teslim olduğunu söylediği öğrenildi.

GÜVENSİZLİK, ÇARPIK İLİŞKİLER VE HUZURSUZLUK

Teröristin ifadesinde, örgüt içerisindeki huzursuzluk ve güvensizlik ortamının sürekli arttığını, çarpık ve yoz ilişkilerin çok yaygın hale geldiğini, üst düzey örgüt mensuplarının hiçbir yasağı tanımadığını, buna karşı yasağa uymayan alt düzeydeki örgüt mensuplarına ise işkence uygulandığını, işkence ve tecavüzler nedeniyle örgütten kaçanların ve kaçmak isteyenlerin arttığını, kaçamayanlar arasında ise intihar edenlerin sayısının her geçen gün yükseldiğini belirttiği öğrenildi.