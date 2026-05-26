Teşrik tekbiri vakitleri 2026: Teşrik tekbiri okunuşu ve anlamı

Teşrik tekbiri, Kurban Bayramı'nın arifeden itibaren ilk üç günü boyunca farz namazların ardından okunan bir tekbirdir.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın aktardığı bilgiye göre 'teşrik' Arap dilinde 'etleri doğrayıp kurutmak' anlamına geliyor.

Vaktiyle bayramın birinci günü Mina'da kesilen kurbanların etleri, bayramın 2., 3. ve 4. günlerinde güneşte kurumaya bırakılırmış. Bu sebeple bu üç güne et kurutma günleri anlamında 'eyyam-ı teşrik - teşrik günleri' deniliyor.

Peki, teşrik tekbiri nasıl getirilir? Teşrik tekbiri ne zaman başlar ve biter? İşte teşrik tekbiri okunuşu ve anlamı...

TEŞRİK TEKBİRİ NE ZAMAN 2026

2026 yılında teşrik tekbirleri, Kurban Bayramı arefesi olan 26 Mayıs Salı günü sabah namazıyla başlayacak. Tekbirler, bayramın 4. günü olan 30 Mayıs Cumartesi ikindi namazına kadar devam edecek.

Hanefi mezhebine göre bu süre boyunca farz namazların ardından toplam 23 vakit teşrik tekbiri getirilmesi gerekiyor.

TEŞRİK TEKBİRİ OKUNUŞU

“Allahu ekber Allahu ekber.

Lâ ilâhe illallahu vallahu ekber.

Allahu ekber ve lillâhil hamd.”

ANLAMI

“Allah en büyüktür, Allah en büyüktür.

Allah’tan başka ilah yoktur. Allah en büyüktür.

Allah en büyüktür ve hamd Allah’a mahsustur.”