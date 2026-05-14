Fenomen Testo Taylan tahliye oldu

Gençlere yönelik içeriklerle milyonlara hitap eden sosyal medya fenomeni 'Testo Taylan' hakkında yeni bir gelişme yaşandı.

Yaklaşık iki ay önce, 'Testo Taylan' adıyla tanınan Taylan Özgüç Danyıldız ve YouTube platformunda yayımladığı bir içerik incelemeye alındı.

KADINLARI AŞAĞILADIĞI ÖNE SÜRÜLDÜ

Yayımlanan 'Sosyal Mühendis Akademi' başlıklı videoya ilişkin, 'sosyal deney' adı altında kadınlara yönelik aşağılayıcı ve müstehcen nitelikteki davranışlara yer verildiği iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

TAHLİYESİNE KARAR VERİLDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Danyıldız, ardından 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Yaklaşık iki aydır tutuklu bulunan Danyıldız, bugün tahliye edildi.