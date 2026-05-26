TFF, 2026 sezonu Türkiye Kupası ve 1. Lig'i tescil etti
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2025-2026 sezonunda Türkiye Kupası ve 1. Lig müsabaka sonuçlarının tescil edildiğini duyurdu.
TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
“"Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Trabzonspor Kulübünün Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu olarak tesciline, 2025-2026 sezonu Trendyol 1. Lig puan cetvelinin tesciline, Trendyol 1. Lig müsabakaları sonucunda puan cetvelinde ilk 2 sırada yer alan Erzurumspor FK ile Amed Sportif Faaliyetler ve play-off müsabakaları sonucunda başarılı olan Arca Çorum FK takımlarının Trendyol Süper Lig'e yükseltilmelerine karar verilmiştir."”
1. Lig müsabakaları sonucunda puan cetvelinde son 4 sırada yer alan Serikspor, Sakaryaspor, Atakaş Hatayspor ve Adana Demirspor takımlarının 2. Lig'e düşürülmelerinin de tescil edildiği belirtildi.