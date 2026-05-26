TFF, 2026 sezonu Türkiye Kupası ve 1. Lig'i tescil etti

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF), müsabaka sonuçlarının tesciline dair bir açıklama yapıldı.

TÜRKİYE KUPASI VE 1. LİG TESCİL EDİLDİ

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“"Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Trabzonspor Kulübünün Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu olarak tesciline, 2025-2026 sezonu Trendyol 1. Lig puan cetvelinin tesciline, Trendyol 1. Lig müsabakaları sonucunda puan cetvelinde ilk 2 sırada yer alan Erzurumspor FK ile Amed Sportif Faaliyetler ve play-off müsabakaları sonucunda başarılı olan Arca Çorum FK takımlarının Trendyol Süper Lig'e yükseltilmelerine karar verilmiştir."”

1. Lig müsabakaları sonucunda puan cetvelinde son 4 sırada yer alan Serikspor, Sakaryaspor, Atakaş Hatayspor ve Adana Demirspor takımlarının 2. Lig'e düşürülmelerinin de tescil edildiği belirtildi.