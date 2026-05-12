TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu: Bahis soruşturmasında sıra yöneticilere geldi!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, AA’da gündeme dair açıklamalar yaptı.

Başkan Hacıosmanoğlu, bahis soruşturmasıyla ilgili son durumu açıkladı.

Buna göre kulüp yöneticileri için harekete geçiliyor...

Hacıosmanoğlu, bahis soruşturmasında sıranın yöneticilere geldiğini duyurdu.

Konuyla ilgili sözlerine devam eden Hacıosmanoğlu, gelecek hafta verilerin geleceğini söyledi.

"ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA YÖNETİCİLERLE İLGİLİ VERİLER GELECEK"

İbrahim Hacıosmanoğlu'nun bahis soruşturmasıyla ilgili sözleri şöyle:

“Yöneticilere sıra geldi. Önümüzdeki hafta, yöneticilerle ilgili veriler gelecek. Bizim de kriterlerimiz belli zaten. 7 bin kusür yönetici var, 5 yıl içinde yapan ve ayrılan. Bize geldikten sonra 1-1.5 ay sürer. Süreç bitmedi. Hatta üzerine gidemiyor diyenler de var. Bunu zaten biz başlattık."”

"BAKANLIKTAN BEKLİYORUZ"

Son olarak Hacıosmanoğlu, kulüplerin de kendi içinde temizlik yapmasını beklediklerini vurguladı:

“"Ben çağrıyı yaptım, bekledik 1-2 ay. Biz kapımızın önünü temizleyeceğiz. Aslolan kulüplerimiz kendilerini temizlesin. Biz onu bakanlıktan bekliyoruz. 1 hafta 10 gün içinde listeler gelir. Ondan sonra arkadaşlarımız odaya girecek."”