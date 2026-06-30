TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu: Futbolculara o villaları vereceğim, 16 milyon prim dağıttık

A Milli Futbol Takımımız, 24 yıl sonra katıldığı Dünya Kupası'ndan hayal kırıklığıyla döndü.

Avustralya ve Paraguay'a karşı aldığımız mağlubiyetler sonrası turnuvaya grup aşamasında veda ettik.

Ortaya çıkan başarısız tablo sonrası Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun 2026 Dünya Kupası'na katılan milli futbolculara verdiği villa sözü, tartışma yaratmıştı.

VİLLA VE PRİM TARTIŞMASINA NOKTAYI KOYDU

Hacıosmanoğlu, gündemdeki villa ve prim konusuna dair açıklamalarda bulundu.

Sözcü'den Erman Toroğlu'na konuşan Hacıosmanoğlu, Fatih Terim'le polemiği, prim tartışması ve futbolculara verilecek villalara açıklık getirdi.

Kamuoyunda söz konusu arazinin sit alanı olduğuna yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığını ifade eden Hacıosmanoğlu, projenin tüm yasal izinlerinin tamamlandığını ve inşaat faaliyetlerinin kısa süre içinde başlayacağını açıkladı.

"YALAN SÖYLÜYORLAR ORASI SİT ALANI DEĞİL, VİLLALARI VERECEĞİM"

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, futbolculara verilen villa sözünün arkasında durduğunu belirtti.

Hacıosmanoğlu, "Burada da yalan söylüyorlar. Orası sit alanı falan değil. Bütün izinler alındı ve inşaat başlayacak. Kesinlikle söz verdiğim gibi futbolculara o villaları vereceğim." şeklinde konuştu.

Turnuva kapsamında FIFA tarafından federasyona 14 milyon dolar tutarında bir prim ödemesi yapıldığını da açıklayan Hacıosmanoğlu, TFF bütçesinden de 2 milyon dolar ekleme yapılarak toplam kaynağın 16 milyon dolara yükseltildiğini bildirdi.

(Görsel temsilidir.)

"16 MİLYON DOLAR PRİM DAĞITTIK"

Bu tutarın, eleme sürecinde kadroya dahil edilen tüm futbolcular arasında eşit şekilde pay edildiği, takım kaptanlarının koordinasyonunda nihai dağıtımın gerçekleştirildiği kaydedildi.

TFF Başkanı konuya ilişkin, "FIFA’dan 14 milyon dolar prim geldi. Biz de 2 milyon dolar daha ekledik. Elemelere giderken kadroya çağırdığımız bütün futbolculara eşit böldük. Onların da kaptanları her futbolcudan para alarak kendi aralarında prim dağıttılar." ifadelerine yer verdi.